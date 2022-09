Avec «Phoenix», Machiavel continue de voler

Marc, Machiavel se renouvelle encore après autant d’années. L’idée d’arrêter ne vous a-t-elle pas traversé l’esprit après le décès de Marion Guccio?

Les années qui ont suivi la sortie du dernier album ont été compliquées. On a dû affronter la maladie de Mario, puis son décès. Roland, Thierry (NDLR: Thierry Plas, ancien guitariste du groupe) et moi sommes allés en Sicile, pour lui dire au revoir. On lui a demandé ce qu’il voulait qu’on fasse avec le groupe. Il ne voulait pas qu’on le remplace. Il voulait que je chante. On a donc fait la tournée Early Years dans cette formule, selon sa volonté. Puis, il y a eu le Covid et on s’est à nouveau posé la question du futur. Mon souhait était de continuer avec un nouvel album, j’avais les crocs pour ça, mais je ne voulais plus être frontman. Ce n’est pas le chant qui me posait problème. J’ai toujours chanté dans Machiavel. C’est le fait que je ne suis pas un frontman, je suis trop statique et pas assez extraverti.

Vous avez recruté Kévin Cools. Comment cela s’est-il fait?

On le connaissait et Mario le connaissait. Il l’avait invité à le rejoindre sur scène lors de sa tournée solo. Il le considérait comme son fils spirituel. Cela s’est donc fait naturellement après une audition sur bandes.

À l’écoute du single «Magical Mess», on a été frappé par les similitudes vocales qu’il y avait entre Kévin Cools et Mario Guccio.

Oui mais ce n’est pas fait exprès. On n’a pas cherché à imiter Mario. Mario est inimitable. Comme il est plus jeune que nous, Kévin nous a surtout permis d’appréhender les choses d’une autre manière. Il a une belle énergie et dégage des ondes positives. Il est brillant sur les anciens morceaux et il s’est investi sur les nouvelles compositions.

Ce nouveau disque, comme les précédents, a en partie été enregistré à Namur, au Noise Factory. C’est en quelque sorte devenu votre point de chute?

C’est une question de feeling et de personne. Toutes les batteries ont été enregistrées là-bas, oui, dans le studio de Gérald (Jans). Il a toutes les qualités. Il est discret, efficace et de bon conseil. Si son studio était basé à Ostende, j’irais jusque-là pour travailler avec lui.

Jouerez-vous l’entièreté de «Phoenix» aux Fêtes de Wallonie?

Non, pas l’entièreté, parce que ce n’est pas non plus ce que les gens attendent. Mais une bonne moitié. Parmi ces nouveaux titres, il y a pas mal de tempos plus enlevés, ce qui est plutôt rare dans le répertoire de Machiavel.

Il y a «Fly»… Imaginiez-vous que cette chanson connaîtrait un tel succès lorsque vous l’avez écrite il y a plus de quarante ans?

Non, pas du tout. C’était un morceau atypique dans tout ce qu’on faisait. On l’a écrit en quatre ou cinq minutes. Et, à vrai dire, on n’y croyait pas trop. Les "dadadada", on trouvait ça trop léger. On ne voulait pas le mettre sur l’album. Notre maison de disques de l’époque, EMI, nous a dit: "Non seulement ce sera sur l’album mais ça ouvrira l’album et ça sortira en single." Cela s’est passé exactement de la même manière avec Rope Dancer, d’ailleurs.

Merci la maison de disques.

Exploiter commercialement le potentiel d’un titre, c’est leur boulot. Mais ça marche aussi dans l’autre sens. Prenez Bohemian Rapsody de Queen, par exemple. Le label ne voulait pas le sortir. Le groupe a tenu tête et a menacé d’aller voir ailleurs. Aujourd’hui, plus personne ne remet cette chanson en question.

Ces titres vous ont conféré le statut d’icônes du rock en Belgique… surtout francophone. À l’inverse, en Flandre, ça a été plus compliqué. Comment expliquez-vous ça?

Je me souviens qu’avec Machiavel, il y a 40 ans, on avait joué devant 4000 personnes à Liège. Vingt kilomètres plus loin, à Hasselt, il y en avait 20. Il se fait qu’on a souffert d’une critique particulièrement méchante et acerbe d’un journaliste d’ Humo. Il avait publié une photo du groupe où on tenait notre disque d’or mais notre tête avait été coupée volontairement. Le titre de l’article était: "Le plus mauvais groupe du monde a rempli Forest". Sans doute, pour une certaine frange de l’intelligentsia culturelle flamande, y avait-il un peu de frustration à l’idée que le premier groupe belge à faire sold out à Forest National, ce soit nous. Aujourd’hui, dans le paysage médiatique actuel, avec les réseaux sociaux, on arrive à passer au-dessus d’une critique pareille. Là, on était morts.

Au vu du nombre de fois où vous vous y êtes produits, on peut dire que la capitale wallonne vous adore, par contre. Avez-vous une anecdote à propos d’un concert que vous avez donné à Namur?

Je me souviens des concerts au Hall Octave Henry fin des années 70, début 80. C’était un endroit branché à l’époque. Mais le plus grand souvenir, c’est sans aucun doute un concert à la maison de la culture. De mémoire, cela remonte à l’album Mechanical Moonbeams. C’était une époque où on ne savait pas combien de places étaient vendues en prévente. À tel point que le soir même, il y avait tellement de monde qu’on nous a demandé d’enchaîner deux concerts d’affilée. C’était la première fois. Il y avait une ambiance torride.

Dimanche 18, 21h30 – place de l’Ange.