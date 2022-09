À l'UNamur, on manipule pour mieux apprendre

Dans ce bâtiment de trois étages, où près de 500 étudiants pourront se croiser quotidiennement, le département de médecine vétérinaire a pris ses quartiers.

Ancrer les savoirs

La conception des lieux répond à un leitmotiv: rendre l’étudiant acteur de son apprentissage. Et pour cause, selon certaines études, 90% de ce que l’étudiant étudie sur feuilles, finira par se perdre dans les méandres de sa mémoire. À l’inverse, ce qui est acquis par l’expérience reste davantage ancré.

Au rez-de-chaussée du Département, un auditoire sans siège, sous forme de forum, est le symbole de cette mise en mouvement. "L’idée derrière cette nouvelle pédagogie, c’est que l’étudiant ne va pas subir des cours assis durant toute une matinée, explique Benoît Muylkens, directeur du département de médecine vétérinaire. Il va avoir une courte explication dans cet auditoire avec une série d’objectifs à acquérir sur sa matinée et puis, il se rend sur différentes stations de travail."À l’aveugle, il pourra tâter des ossements dans une salle dédiée à l’apprentissage de l’anatomie, par exemple. Une manière de se forger une image mentale pérenne. Dans ces infrastructures, on retrouve également une salle de dissection moderne, avec système de retransmission audio et vidéo; différents espaces pour les travaux pratiques; ou encore une salle de lecture d’imagerie médicale.

L’apprentissage fait la part belle au travail en petits groupes. Sous le tutorat des élèves de troisième année, les premières et deuxièmes sont amenés à faire face à des pathologies classiques qu’ils rencontreront dans leur future vie professionnelle. "L’apprentissage par l’expérience donne plus de sens et de motivation, appuie Benoît Muylkens. Pour les troisièmes années, cette manière de faire permet d’accroître leurs compétences en communication, ce qui sera utile face à des clients, mais aussi de réactiver des apprentissages et de les mobiliser de manière transversale."La méthode bénéfice à tous.

Une pharmacie didactique

À l’UNamur, cette volonté de rendre les étudiants acteurs de leur apprentissage et mieux préparés à la vie professionnelle ne s’arrête pas au seul département de médecine vétérinaire. La démarche se décline en faculté d’économie ou de droit, notamment, mais aussi en pharmacie. Au troisième étage du 43 rue de Bruxelles, une pharmacie didactique a été installée à destination des étudiants du tout récent master en pharmacie.

Comptoir, armoires, étagères, boîtes de médicaments sur ordonnance ou non… Tout y est. "Nous avons aussi un ordinateur accessible en permanence sur lequel sont installés des logiciels de gestion pharmaceutique. Les étudiants peuvent ainsi les utiliser avant même de se rendre en stage", explique Romain Siriez, chercheur du Département pharmacie. Dans cet espace moitié officine, moitié salle de classe, les étudiants s’adonneront à des jeux de rôles.Une manière de mieux appréhender les interactions entre pharmaciens et patients.