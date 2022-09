Playmoben, en avant les échasses: le traditionnel combat du dimanche des Wallo reconstitué à la bonne franquette (vidéo)

À lire aussi | PHOTOS | Namur : le 41e Molon est un Playmobil et mesure 7,2 centimètres

Le Sclaynois a alors eu l’envie de chiner d’inusables figurines pour enfin concrétiser une idée qui lui trottait en tête depuis un moment: reconstituer le combat de l’échasse d’or, la joute perchée du dimanche après-midi des Wallo. Dans la lignée du travail du Molon Claude Delisse qui, il y a deux ans, avait " prêté "son costume, taille réduite, à quelques Playmobils. "Il n’y a pas d’âge pour les collectionner, sourit notre hôte. Vous seriez surpris du nombre d’adultes qui, en brocante, cherchent ces jouets en vrac ou dans leur assortiment complet. Pas forcément pour leurs enfants."

L’échasse comme béquille

Collectionneur à ses heures – quelques projecteurs de cinéma et extincteurs en témoignent dans son bureau –, Benoît n’a jamais eu le virus de ces Lilliputiens sympathiques. Tout juste avait-il trouvé amusant de mettre la main sur des petits personnages regroupant ses différentes facettes: un porte-parole, un intervieweur, un kayakiste, un DJ, un homme du feu et, fatalement, un motard-campeur qui a laissé sa place à un gaillard avec une attelle.

©Benoît Demazy

Une fois, la foule de petits héros en plastique (tant les jouteurs que le public, mais aussi les médias et les porte-drapeaux rigoureusement repeints) réunie après plusieurs journées de chine, un problème s’est posé: la marque allemande n’a jamais conçu que des échasses à hauteur d’enfants Playmobil. Puis, les mains de ces cocos ne sont pas aussi souples que celles des talentueux voltigeurs namurois, qu’ils soient Mélans ou Avresses – Benoît n’a pas de camp.

Il fallait donc rajouter un petit ergot aux "perches". Une règle de trois et l’imprimante 3D de Stéphane Gueulette, project manager au KIKK, et le tour était joué. Restait à peindre, deux voire trois couches, dans "un long de travail de patience", et à habiller, de blanc et de rouge, ces bonhommes!

©Vincent Lorent

"J’étais trop loin dans le processus que pour abandonner mais je n’avais jamais fait de couture dans ma vie. Heureusement, ma maman ne peut rien me refuser… même si je crois qu’elle a dû me maudire. Pour le reste, je ne suis pas bricoleur, j’ai cherché dans la maison ce qui pouvait me servir. Comme ce bouchon en caoutchouc, du même diamètre que la tête de mes personnages, qui m’a permis de confectionner leurs chapeaux avec les chutes de tissus. J’ai aussi passé des heures dans les bacs de pièces détachées. J’ai notamment trouvé ce casque dont j’ai coiffé un cameraman. À l’arrière, j’ai représenté le logo de Boukè."

Le petit "village"miniature devrait être exposé dans un endroit encore à déterminer, durant le long week-end de Fièsses à venir. "Le président des Échasseurs, Patrick Dessambre, disait que mon initiative tombait bien. Cela montre à l’Unesco que ce patrimoine commun, les gens continuent de se l’approprier."

Au premier rang, deux dames brûlent d’en découdre

La tribune, elle, attendait son heure, dans le garage du papa de Benoît. Une assistance bigarrée y a trouvé place: VIP, fêtards pas encore remis de la veille ou spectateurs en habits du dimanche, un pilote d’avion entre deux vols aussi. "Une année, le speaker avait raconté que quelqu’un regardait le combat depuis Taïwan, d’où le clin d’œil."

Puis, au 1errang, deux dames brûlent de se mettre en jambes et en échasses. Timing trop serré pour un mini-combat des échasseuses, cette fois."Je ne savais pas comment serait leur costume."Mais Benoît compte bien célébrer cette révolution prochainement.

"Moi, je m’attendais à être invité un mercredi soir pour un dîner de cons. Au lieu, je reçois plein de messages de gens appréciant mon travail."Beaucoup souhaitent d’ailleurs se procurer la mise en scène. Mais elle n’est pas à vendre. "Par contre, pour ceux qui ont de la patience et une imprimante 3D, nous avons mis le plan des échasses en accès libre ( thingiverse.com/thing:5501053)"

Comme une idée en chasse une autre, celui qui s’est surnommé Playmoben sur Instagram, entend bien concrétiser d’autres saynètes fastes de la vie Namuroise.