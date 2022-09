Défaite au goût amer pour les Wawas qui avaient pris l’avance sur un hat-trick de De Groote (1-0, 5e; 2-0, 10e; 3-0, 17e). À peine monté au jeu, Gilsoul (3-1, 25e) relançait le suspense. Reins (3-2, 30e; 3-3 sur penalty, 35e) arrachait l’égalisation. La seconde période était moins riche en buts. Gilsoul (3-4, 58e), Dehaye (3-5, 78e) et Joine (3-6, 91e) offraient les trois points aux leurs.

Aische B 0 – Naninne 1

Quatrième succès en autant de rencontres pour des Naninnois seuls en tête. Le but de Hannecart (76e) a suffi à leur bonheur.

Éghezée 4 – Malonne 0

Poskin trouvait par deux fois la faille (1-0 sur penalty, 14e; 2-0 lors d’un temps fort visiteur, 45e) avant de tuer tout suspense en seconde période (3-1, 69e). La tâche visiteuse se complexifiait encore avec l’exclusion de Lassoie (71e). Le calvaire malonnois prenait fin après l’exclusion de Hennaux. Entre-temps, Demelenne avait dévié un essai de Gautier (4-0, 85e).

Grand-Leez B 0 – Profondeville 1

Les Mosans n’ont pas encore encaissé et se sont imposés grâce au but de Herbay (34e). Venu de P1, Ayika, gravement blessé (28e), a été embarqué à l’hôpital. Une rupture des ligaments croisés était évoquée.

Bossière-Gembloux 2 – Ligny 0

Bêtes noires lignardes, les Unionistes ont infligé un premier revers aux Grognards, privés de B. Delcommene, parti défendre les couleurs belges à la coupe du monde de Socca (foot à 6). Laurent (1-0, 25e) trouvait la faille à l’approche du repos. Guede fixait les chiffres à la 80.

Petit-Waret 2 – Jambes 0

Le score restait vierge au terme d’une première période partagée. Après la pause, les Biwacks prenaient l’ascendant. Duchêne (1-0, 75e; 2-0, 85e). "Nos hôtes avaient plus d’envie", regrettait le T1 jambois David Fiévet.

Wépion 2 – FCO Namur 0

Les Fraisiers se sont montrés plus volontaires. Le score restait vierge au repos. Huygen-Thomas et Miller sont les buteurs dominicaux.

JS Tamines B 0 – Lustin 3

Les Lustinois ont pu compter sur leur expérience et le but d’ouverture de Tonneau (0-1, 19e). À peine monté au jeu, Leocata (0-2, 72e) et Diz Villanueva (0-3, 74e) alourdissaient le score.

Dur apprentissage taminois

«0 point en 4 matches. Nous savions que ce serait dur au début vu le manque d’expérience de mon groupe et de sa jeunesse, relativise le T1 sambrien Joël Van Den Noortgate. Mais c’est un pari pour faire évoluer les jeunes. L’équipe monte doucement en puissance. Les objectifs sont doubles. Former un maximum de jeunes pour les préparer à la D3. Viser le milieu de classement.»

«Mon noyau est un mariage entre des joueurs d’expérience et des éléments qui n’ont jamais évolué en P2, précise le T1 visiteur Pierre Devuyst. Tout le monde semble pouvoir battre tout le monde. Dans un premier temps, notre objectif est d’assurer au plus vite le maintien. Dans un second temps, mon groupe recèle assez de qualités pour envisager une place dans la colonne gauche.» Un objectif qui passera par un succès contre Grand-Leez B dimanche prochain.