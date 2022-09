Elles auront désormais pour mission de faire éclore une idée qui a germé dans l’esprit des élus namurois: accélérer la résilience alimentaire. Un pas a été franchi avec l’acquisition, par la Régie Foncière (un organe communal), de trois parcelles situées entre la rue de la Poteresse et le chemin de Boninne, face au cimetière de Bouge. Soit un total de 10 ha. Coût de l’opération: 705000 € qui seront subsidiés par la Ville de Namur à hauteur de 280000 €. Un emprunt sera contracté pour le solde.

Et c’est sur place que l’échevine de la transition écologique, Charlotte Mouget (Écolo) a choisi de commenter l’initiative, au lendemain de sa validation par le conseil communal. "Namur est une ville pionnière", glisse-t-elle.

Concrètement, ces terres constituent le premier maillon d’une chaîne devant installer un peu plus les pouvoirs publics namurois dans la dynamique du circuit court. "On y fera entre autres du maraîchage en lien avec la cuisine centrale du CPAS, les maisons de repos, les écoles communales mais aussi l’espace Horeca et la halle maraîchère de 800 m2que la Ville a décidé d’acquérirdans le futur quartier Novia (NDLR aux Casernes)", détaille l’échevine. Il s’agit donc de récolter les matières premières sur le plateau, de les transformer dans les cuisines du CPAS avant de les livrer aux cantines scolaires ou aux maisons de repos. Voire de simplement les vendre dans la future halle maraîchère des Casernes.

Mais la production propre du plateau ne permettra pas de rencontrer tous les besoins. "On sait qu’on ne pourra pas fournir tous les repas de toutes les écoles comme ça mais il faut bien commencer quelque part", dit Charlotte Mouget. Et ses services d’ajouter qu’il existe une véritable dynamique de prospection au sein de l’équipe, à l’affût de la moindre parcelle de terrain agricole mise en vente.

À Bouge, les mots d’ordre pour le futur sont "ouverture"et "diversification". Outre les activités de maraîchage, les dix hectares devraient ainsi comporter une zone de verger, de l’écopâturage et des plantations spécifiques destinées à diminuer l’écoulement des eaux en cas d’inondations. "Par cette acquisition, on sécurise aussi l’affectation agricole pour des années encore", ajoute l’écologiste.

Un futur appel aux exploitants

Les 10 hectares dévolus à ce projet d’agriculture locale sont actuellement la propriété de la société wallonne du logement. "Elle a fait part de son souhait de s’en séparer vu que l’agriculture n’est pas dans ses missions premières", précise Charlotte Mouget.

Il faudra cependant attendre que la surface libérée de toute occupation pour que l’accord soit effectif. Ce sera pour janvier 2023. Actuellement, un agriculteur est toujours en charge de l’exploitation des parcelles. Le renom lui a été signifié. "Il s’agit d’un bail précaire. Il était donc au courant que l’activité pouvait s’arrêter un jour ou l’autre. Nous l’avons d’ailleurs rencontré. C’est quelqu’un qui exploite déjà une septantaine d’hectares mais qui n’avait pas les moyens de racheter le terrain."

Rien n’exclut la participation de ce fermier aux futures initiatives communales. Encore faut-il que celui-ci soit candidat et qu’il corresponde aux critères de durabilité exigés par la Ville. Elle déléguera une partie du travail. "C’est la coopérative Terre-en-vue, avec qui nous avons des liens très forts, qui se chargera de faire émerger les projets", conclut l’échevine de la transition écologique qui a, plus que jamais, la banane.