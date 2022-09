Harcèlement, dépenses explosives et marché public suspect: le greffier du parlement wallon sur la sellette

Les députés en question sont les cinq membres du Bureau du parlement, l’organe en charge de la gestion de l’institution, à savoir le président Jean-Claude Marcourt (PS), les vice-présidents Jacqueline Galant (MR) et Manu Disabato (Ecolo) et les secrétaires Sophie Pécriaux (PS) et Sybille de Coster-Bauchau (MR). Quant au greffier Frédéric Janssens, c’est lui le haut fonctionnaire chargé de faire tourner le parlement au quotidien. Cette fonction lui donne autorité, au nom du Bureau, sur tout le personnel.