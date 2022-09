Coups à la nuque avec une bouteille de Coca, coup de pied au visage d'une policière : 2 ans de prison

Les étudiants en hôtellerie n’ont pas dû en croire leurs yeux. Une scène particulièrement violente a eu lieu le 22 juillet 2020 vers 19h au restaurant du château de Namur. Pour un motif dérisoire, une cliente s’en est prise à une serveuse. Quand le responsable de salle a demandé à la cliente, qui avait consommé de la vodka et des médicaments, de quitter les lieux, elle a frappé l’homme à plusieurs reprises à la nuque avec une bouteille de coca vide avant de déchirer ses vêtements. La victime a perdu connaissance pendant une dizaine de secondes. À l’arrivée de la police, la prévenue, absente à l’audience du mois de juin, est parvenue à enlever ses menottes et sa ceinture de sécurité. Elle a alors décoché un coup de pied au visage d’une policière. Si la prévenue, suivie pour dépression et alcoolisme, ne se souvenait pas de la scène et a cherché à savoir si elle n’avait blessé personne, elle n’a pourtant pas donné suite à la tentative de médiation pénale qui lui a été proposée. Une peine de 2 ans de prison et une amende de 300 euros ont été prononcées à son encontre ce lundi.