Si le succès fut au rendez-vous, le pari n’était pourtant pas gagné d’avance pour ce projet inédit puisqu’il ne s’agissait pas d’un concert, mais d’une interprétation vivante des textes des chansons, aux côtés du guitariste Brice Delage. Privés des mélodies originales, les spectateurs auraient pu être déçus… il n’en a rien été. Richard Gotainer revient sur cette aventure en binôme présentée en primeur à Namur, avant les dates parisiennes.

Richard Gotainer, vous avez raconté les textes de vos chansons… sans les chanter. Quels étaient les défis de cette réinterprétation?

Le principal défi consistait d’abord à ne pas sombrer dans de la récitation de texte, ce qui aurait été ennuyeux pour le public. Ensuite, il fallait éviter que le guitariste ne soit là que pour accompagner en musique le narrateur. Au bout de trois jours de répétition, on s’est rendu compte que cette idée aboutissait à un résultat encore moins convaincant que les chansons originales. Le travail de Brice et moi a donc consisté à jouer et faire vivre mes paroles. À force de travail, nous sommes parvenus à les enjoliver et à créer une série de bruitages. En résulte un univers composé à la fois de mots et de sons qui dépasse largement la simple déclamation d’un texte.

Avez-vous redouté la déception d’un public plutôt habitué à vos chansons ?

Lors de la première représentation sur scène, je m’interrogeais évidemment sur la réception du public. Mais heureusement, celui-ci a réagi de la manière que j’imaginais. Jusqu’à maintenant, aucun spectateur n’est venu me trouver en disant "C’est dommage que vous ne chantiez pas sur scène". Au contraire, les participants sont ravis de découvrir sous une autre forme des textes qu’ils connaissaient déjà.

Pourquoi ce choix de vous affranchir du chant?

J’ai beaucoup chanté par le passé, vêtu de divers costumes. J’avais besoin de me surprendre moi-même en me mettant en danger. Selon moi, l’artiste qui ne se remet jamais en question, il finira par se planter.

Pourquoi le choix de présenter ce spectacle en exclusivité à Namur?

Je m’étais souvenu d’un ancien mail de Xavier Diskeuve (NDLR: journaliste à L’Avenir) me proposant d’organiser l’un de mes spectacles. Etant donné que je cherchais des dates pour celui-ci, j’étais très content de cette suggestion. Au départ, il n’était question que d’une représentation. Mais face à la réponse favorable du public, nous avons ajouté une séance supplémentaire qui a vite attiré du monde. Vivre deux fois une standing ovation, c’était très émouvant.

Vous avez joué à La Nef, une église reconvertie en lieu culturel…

C’est la première fois que je jouais dans un endroit comme celui-ci. Malgré ce beau décor d’église du 18e siècle, je n’ai pas senti le poids du passé des lieux. À aucun moment, je n’ai eu l’impression de commettre un blasphème lorsque j’énumérais des gros mots issus de mes textes!

Avant ces deux dates, une longue histoire existait déjà entre vous et la Belgique…

J’ai toujours commencé mes tournées chez vous! Par ailleurs, les clips du Mambo du Décalco (1982) et du Youki (1984) ont été tournés en Belgique, où je me sens un petit peu chez moi. C’est ici que j’ai appris le terme "vidéo clip"qui n’était pas encore très populaire dans mon pays. En raison de cette proximité, je me suis fait passer, en France, pour un artiste belge. De plus, j’aime l’esprit et la double culture des Belges. Ils sont drôles et ont beaucoup d’humilité.