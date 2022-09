Namur: la Route des plaques, du lèche-vitrines en cortège et en wallon (vidéo)

Soit dit en passant, quand le temps a passé, et qu’il se trouve donc dégagé de toute adversité laborieuse du présent et autres vagues à l’âme, réduit à des cartes postales en noir et blanc et à des pierres tombales, il est souvent bon.

©EdA

Samedi, au départ de la place Saint-Aubain, la foule bourdonnante des Namurois en pèlerinage se faufile en musique et en cortège dans le piétonnier. Au menu de sa pérégrination sur les pavés, un lèche-vitrines bien ordonné, à l’ombre des monuments historiques, guidé par deux gentes dames du Comité Central des fêtes de Wallonie (CCW). Lumineuses et en verve pour l’occasion, chacune arborant les couleurs des deux phalanges des échasseurs (ces jouteurs historiques sur échasses) les Mélans et les Avresses. Il est question en effet d’accrocher une nouvelle plaque: celle commémorant l’entrée des échasseurs, excusez du peu, dans le patrimoine immatériel de l’Unesco. Un événement que la crise du Covid n’avait pas encore permis de mettre à l’honneur comme il se doit.

Pour le surplus, l’édition 2022 est endiablée par les flonflons de la Fanfare Royale Sainte-Barbe et Saint-Laurent de Dongelberg.

On se laisse dériver dans le piétonnier, suivant deux guides épiques escortées d’un policier d’époque n’en ratant pas une et abusant du sifflet. Les saynètes, à chaque arrêt, sont aussi léchées que ne l’étaient les vitrines des boutiques d’antan.

La Route plonge à pieds joints au cœur du XXe siècle, et le fait remonter avec truculence, humour et poésie. Les cartes postales se mettent à parler, rue après rue tandis que l’origine des grands monuments fondateurs, est rappelée.

Se faire couper les cheveux à côté du bar

Elle ressuscite le décor général: des enfilades de boutiques aux enseignes de bois calligraphiées, serrées les unes contre les autres, entre lesquelles papillonnent des dames en longues robes et des messieurs en redingote et chapeaux. Un temps béni. Les ménagères ont tout à portée de main, tissus et chapeaux, en passant par le frais, fruits, légumes, viandes, œufs et fleurs etc.

©EdA

Et qu’est-ce qu’il y en avait, des cafés pour se rencontrer, dans cette société corsetée par les convenances, qui est encore à mille lieues d’être suspendue à une armada de téléphones mobiles et de messages illustrés tombant à tout bout de champ sur nos vies accaparées par les nouvelles technologies.

Si les cafés sont légion, il y avait le café des 9 Provinces, le café du Gouvernement et tant d’autres, ils sont aussi machos. Il n’y a guère que les hommes, toute honte bue, qui s’attablent pour s’enfiler une bière ou un pèkèt, ou jouer au couillon, pendant que leur femme dévouée fait les commissions ou commèrent gentiment entre deux portes.

Tiens, et dans la rue du Collège, au café Williquet, Monsieur pouvait tout aussi bien boire une pinte que se faire couper les cheveux, ou inversement.

La route oscille ainsi entre passé et présent, souvenirs et nostalgie, chansons et éclats cuivrés. Aux hommages émouvants aux anciens succèdent pantomines et élucubrations historiques.

L’évocation sur les pavés ensoleillés de cette ruche boutiquière d’autrefois, à un siècle de distance, nous a fait ressentir le manque d’une impossible invention: celle d’une machine à remonter le temps. En faisant abstraction du fait qu’on vous arrachait les dents plutôt que vous les soigner, qu’on ne voyageait qu’à la Côte belge, et que seuls les riches avaient une voiture, eh bien, dans ce Namur des petites boutiques, des marchés chatoyants, des auberges et des relais sans prétention, on aurait été candidat à s’y promener quelques moments.