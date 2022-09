Province de Namur: fin des interdictions pour éviter les incendies, mais la pêche est toujours limitée

Quant aux feux d’artifice, ils devaient obtenir une autorisation du bourgmestre après une analyse de risque. Les camps de jeunesse ne pouvaient, de leur côté, plus faire de feux de veillées, seuls leurs feux de cuisson leur étant encore permis.

La décision de lever ces mesures a été prise après analyse du dernier rapport de la Cellule sécheresse du Service public de Wallonie, au vu de l’évolution des conditions climatiques et après consultation des zones de secours.

L’interdiction de pêche dans certains cours d’eau wallons a toutefois été prolongée jusqu’au 18/9, a annoncé le ministre wallon en charge de la Pêche, Willy Borsus (MR). C’est la conséquence de la baisse du niveau des eaux et d’une hausse de leur température liée aux conditions climatiques de cet été.

En provinces de Namur, cela concerne notamment la Lesse et l’Ourthe. Dans les sous-bassins Meuse Amont et Meuse Aval, l’interdiction temporaire vaut également pour tous les cours d’eau des zones d’eaux mixtes et vives. C’est également le cas dans le sous-bassin de la Semois-Chiers, à l’exception du Ton et de la Chevratte. Enfin, dans les sous-bassins de la Sambre et de l’Oise, la pêche est temporairement interdite dans la zone d’eaux vives.