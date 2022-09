Son eau est «imbuvable» depuis vingt ans

"Il y a quelques mois, j’ai retrouvé un peu d’énergie pour dénoncer la situation auprès de la SWDE. Et le 1er septembre, ils m’ont confirmé par téléphone qu’il y avait un problème avec mon eau…", souffle le septuagénaire. "Ils m’ont apporté de grosses bouteilles… Nestlé et ont modifié mon compteur. Il ne tourne plus…" Mais ça ne donne pas envie au Bruyérois de déguster des mètres cubes de ce drôle de breuvage.

Le problème est connu depuis bien longtemps. "Je dirais même depuis qu’on a installé l’eau courante dans cette même maison qui était alors celle de mes parents, c’était à la fin des années cinquante. Dans les années septante, on s’est déjà plaint de manière plus insistante."

Au terminus du réseau

La maison de Jean-Marie Docquier est située entre les villages de Villers-lez-Heest et Emines, à 400 mètres des autres habitations. "On est en bout de conduite et c’est la source de tous les problèmes", situe l’Eminois.

Au fil des années, les conduites se désagrègent. Et les impuretés et fragments finissent leur course et s’accumulent au numéro 80 de la rue Royale. "C’est ce qui donne cette couleur rougeâtre. Il faut voir aussi ma chasse d’eau, c’est tout rouge dans le fond."

Pendant toutes ces années, inutile de préciser que Jean-Marie et ses proches ont plutôt évité de boire cette eau ou même de se brosser les dents avec. "J’ai rempli un nombre incalculable de jerricanes à la petite fontaine de Marche-les-Dames", détaille cet ancien para-commando.

Dans son combat, l’Eminois a fait preuve de ténacité mais aussi de beaucoup d’humour. "Un soir de conseil communal, j’avais remplacé les bouteilles d’eau sur la table des élus par les miennes. Robert Cappe, bourgmestre à l’époque, les avait immédiatement enlevées, il était furibard. Plus récemment, quand j’ai croisé les nouveaux élus, je trouvais qu’ils parlaient beaucoup et je leur ai aussi proposé un peu de mon eau entre deux discours." L’homme arbore aujourd’hui un grand sourire car il sait que, peut-être cette fois, les promesses récemment formulées par la SWDE (lire par ailleurs) ne tomberont pas à l’eau.