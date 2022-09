Le derby des déforcés à Loyers

Du côté d’Erpent, l’effectif n’est pas plus étoffé. "Émile Ravez est parti en Erasmus, précise Jean-Louis Jacobs. Arnaud Golinveau est absent, et nous avons toujours nos blessés de longue durée, Géraud Crevits et Bastien Massion. On sera donc… sept avec un jeune. Malgré ces absences, j’espère que les gars seront plus efficaces devant que face à Andenne. Défensivement, nous devons contrôler une équipe fougueuse de Loyers, qui shoot énormément. À nous de répondre présent."

À noter qu’Adrien Dewez sera opérationnel ce dimanche, malgré sa petite entorse du week-end dernier. Cyril Stiénon est également de retour.

Dans les autres matches du week-end, Beez, Dinant, Profondeville et Gembloux vont tenter de commencer leur championnat de la meilleure façon, par une victoire.