C’était au temps où Namur «namurait»

Ce sera donc à nouveau le cas, ce samedi dès 14 heures. Tout le monde est ainsi le bienvenu pour rejoindre un cortège qui opérera quatorze haltes à travers les rues du centre-ville.

Comme chaque année, un fil rouge est choisi et un vrai travail d’historien est mené par Bernard Praile, Sophie Grando, Dominique Liégeois et Johann Poliszcak.

Thème de cette année: le lèche-vitrines. "Le centre de Namur a toujours été un lieu de commerce. On voulait revenir aussi à cette belle époque où tout le monde venait y faire toutes ses courses", détaille l’équipe du CCW. On en revient un peu au temps où Namur namurait, pour rappeler Jacques Brel. Le cortège va donc se balader dans les rues du Vieux Namur, rue du Collège, Basse et Haute-Marcelle, Saint-Jean… C’est aussi l’occasion de se rappeler quelques vieux métiers et commerces oubliés, comme celui du sabotier installé dans la rue Saint-Jean, ou le ferblantier-lampiste qui travaillait dans la rue du Collège. Et justement, dans cette même rue, on apprendra aussi que l’incontournable café actuel était déjà un bistrot depuis bien longtemps. Au café Williquet, on pouvait boire une petite goutte tout en se faisant couper les cheveux…

On découvrira aussi que la rue de la Halle (celle qui relie la place du Marché aux Légumes à la place Maurice Servais) est l’une des artères commerciales les plus anciennes de Namur.

On apprendra aussi à lever les yeux et à observer les façades, comme à hauteur du numéro 2 de la rue Basse-Marcelle. Le regard sera attiré par ce vitrail de la seconde moitié du XIXe siècle qui semble indiquer que l’endroit abritait alors un commerce de chapeaux.

Voilà donc un petit tour bien intéressant pour ne plus jamais être à côté de la plaque.