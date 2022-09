Aux portes des Wallo, le Couteau de Namur, Le Soçon, à l’assaut des saucissons et plus si affinités (vidéos)

©Couteau de Namur ASBL & Greenpig

La remise des couteaux (pliants) de Namur cru 2022 était attendu depuis avril et un crowdfunding pris d’assaut. En 10 jours, le financement et la commande des 300 Soçons, premiers du nom, avaient été bouclés, en lieu et place des trois mois prévus.

Valeurs sentimentales

Un succès inattendu pour la bande de sept à l’initiative de ce projet patrimonial: si le mécanisme et le métal viennent de Thiers (ville du Puy-de-Dôme dont la coutellerie est la première activité économique), le bois constituant le manche en lamellé-collé (par la Ressourcerie Namuroise) provient de boquets d’échasses de Mélans ou d’Avresses, de l’ancienne charpente de la Halle Al’Chair et du fût d’armagnac dans lequel La Chirlike, bière du 175eanniversaire des Molons, fut brassée.

Autant de valeurs sentimentales pour un couteau vendu à 180 €, une fourchette basse par rapport à d’autres objets du même type. Quand on aime, on ne compte pas, certains en ont acheté deux, un pour eux, l’autre à offrir.

Christophe, par exemple, est comme un gamin, dévorant le couteau des yeux, le portant à son nez, répétant à l’envi des "génial"et des "super". Il est déjà conquis à l’heure de couper, comme du beurre, un des saucissons prévus pour l’occasion par Dominique Renson, le chef du Temps des Cerises et membre de la brigade à l’initiative du projet taillé pour le succès.

Christophe savoure, ému mais sans vague à la lame. "Forcément, la charcuterie est encore meilleure comme ça. Je ne suis pas collectionneur mais amateur des belles initiatives et amitiés. Mon premier couteau, je l’ai hérité de mon père."Celui-ci, il ne le donnera pas de sitôt, sourit-il, en tranchant un autre morceau de sauciflard. L’appétit aiguisé.

Fers de lance

Camille, lui, appareil photo en bandoulière pour immortaliser ces moments de camaraderie houblonnée, acquiert ce soir, à 66 ans, le tout 1er canif de sa vie. L’événement est aussi le théâtre de surprises. Anne-Catherine a été amenée là par un copain de longue date. "Je venais faire je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, avec je ne sais pas qui. J’ai tout découvert ce soir."Avec en cadeau, ce gage d’amitié, symbole d’une justice qui lui tient à cœur, qu’elle entend bien utiliser "à la cueillette des champignons ou en pique-nique".

Chaque couvert possède son étui cousu, œuvre de Natacha Ghiste de l’Atelier des usages de Gesves. "Trois cents pièces, une de mes plus grosses commandes, d’autant plus qu’elle était locale et portait les mêmes valeurs du réemploi que moi. Ces fourreaux, je les ai réalisés avec, pour l’extérieur, du cuir récupéré à la Ressourcerie et, pour l’intérieur, des morceaux de jeans des sept Soçons eux-mêmes."

Si les 300 couteaux ont vite trouvé acquéreurs, il y a eu de nombreux déçus. Le carnet de commandes déborde déjà. Dur comme fer, il y aura des petits frères, confirme le coutelier gesvois Pierre Castin: "Nous avons d’autres projets, une deuxième série se fera. Ce sera le même couteau mais avec un bois différent puisque nous avons épuisé les matières premières emblématiques."

En attendant, selon la tradition française, sur chaque certificat accompagnant ces 300 "Graal", une piécette était collée. Parce qu’on ne fait pas don d’un tel ustensile, il risquerait de trancher les liens de l’amitié. Or, c’est bien l’inverse qui est ciblé, ici.

Renouer avec la tradition de pointe

Dans son discours, Frédéric Bovesse, soçon en chef, a remis Namur au centre. "La coutellerie dans notre ville a été jadis une réalité économique. Notre renommée dépassait largement nos frontières. Les artistes-artisans namurois ont, entre autres, produit un splendide couteau, fin XIXe – début XXe: l’os de mouton, sorte de couteau suisse avant l’heure, au manche nacrémagnifique. Premier couteau régional, peut-être et sans le savoir, il est quasiment introuvable aujourd’hui."

Aussi, le guide des Manufactures du Royaume des Pays-Bas, début XIXe, mentionnait la grande réputation dans toute l’Europe de la fabrique de coutellerie de Namur. Avec des as comme Arnould-Raymond, Laderier, Licot.

Mais aussi Jules Déom, de la rue des brasseurs, grand-père de Francis Déom, figure bien connue de la vie culturelle et folklorique namuroise, associé au Soçon, comme Brice, son fils (et donc arrière-petit-fils de Jules).

"Je n’ai compris qu’il y a peu pourquoi, dans la famille, nous étions tous des fanas de couteaux. Cette passion est dans nos gênes. Il m’est arrivé de prendre les miens avec moi en vacances de peur de ne pas en trouver qui coupent. D’ailleurs, nous cotons nos lieux de villégiature en fonction de la qualité des couteaux."La belle histoire est relancée.