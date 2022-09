Le trafic a eu lieu entre le mois de décembre 2021 et celui d’avril 2022. Celui qui est présenté comme le dirigeant de cette association recrutait des jeunes en séjour illégal pour en faire ses vendeurs de drogue. Ceux-ci opéraient essentiellement au square Léopold. Du cannabis, de la cocaïne et de l’ecstasy étaient vendus. Lors d’une perquisition à son domicile, 300 grammes de cannabis, 253 pilules d’ecstasy, 2800 euros et des centaines de sachets de conditionnement ont été retrouvés. S’il reconnaissait fin août la vente de drogue, le principal prévenu réfutait l’existence d’une association. "J’ai parfois donné de la drogue à une connaissance ou l’autre pour qu’ils la vendent mais cela se limite à cela."

Les autres prévenus, dont un a été arrêté avec 49 grammes de cannabis et 9 grammes de cocaïne, niaient également l’existence d’une association. Selon un des coprévenus, le dirigeant était "celui qui faisait vendre les Africains et les Marocains au square Léopold".

Le parquet soulignait le fait que l’instigateur du trafic profitait de la situation précaire d’autres personnes pour dealer. Deux prévenus qui faisaient défaut à l’audience sont condamnés à 2 ans de prison. Les 3 autres prévenus écopent respectivement de peines de 4, 3, et 2 ans de prison avec sursis.