Namur: trois coups de couteau en pleine rue

La cour d’appel de Liège a entamé l’examen d’un dossier à charge d’Ulrich, Vital, Brian et Domician, de très jeunes hommes impliqués dans une bagarre d’une violence inouïe qui s’est passée à Namur le 28 mars 2021. Les faits ont été filmés par les caméras de surveillance de la police. Vital, Brian et Ulrich, trois copains, se promenaient dans la rue de Fer. “Nous n’avions bu que deux bières”, a déclaré Ulrich devant la cour d’appel de Liège. Une première altercation a eu lieu entre les trois amis et un skateur. Mais les choses en sont restées là. Mais c’est lorsqu’ils ont croisé Domician que les choses vont dégénérer. Au coin de la rue des Dames blanches, des coups sont portés.