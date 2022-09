Qui sont les meilleurs boulangers wallons? «Notre secret? Certainement l’amour du métier» (vidéo)

Mis à l’honneur par l’Apaq-W qui dévoilait ce mercredi le top 100 des meilleures boulangeries et pâtisseries wallonnes, les maîtres boulangers n’ont d’ailleurs pas manqué d’interpeller le ministre Borsus, présent pour l’occasion, en arborant un brassard noir. "Car nous pouvons nous attendre au pire, prévient Albert Denoncin, président de la fédération francophone de la boulangerie-pâtisserie. Ce brassard noir contre le manque de décision qui conduit nos entreprises dans une impasse."

Si les nuages noirs sont de plus en plus nombreux au-dessus de leurs établissements, les boulangers wallons n’ont, malgré tout, pas manqué d’applaudir la mise en avant des meilleurs d’entre eux dans le classement dévoilé par l’Apaq-W et la mise à l’honneur des meilleurs artisans de chaque province. Au total, ce sont plus de 18000 bulletins qui ont été dépouillés pour établir ce top 100, parmi les 623 maîtres boulangers participant à cette opération. L’Apaq-W a également désigné le meilleur établissement de chaque province.

Luxembourg: boulangerie de Sylvain Poncelet à Marche

"Une véritable surprise pour nous, assure Sylvain Poncelet. Être le premier de la province de Luxembourg, est un plébiscite qui nous fait vraiment chaud au cœur. Notre secret ? Laisser le temps au temps et ne pas brûler les étapes."

Namur: boulangerie Vranckx à Temploux

"Il s’agit d’abord d’une récompense pour toute l’équipe, glisse Patrick Vranckx. Il n’y a pas que moi, mais il y a surtout toute une équipe derrière. Notre secret? Les bons produits de saison et la qualité des fournisseurs."

Hainaut: L’Epi d’Or à Fayt-Lez-Manage

« C’est une véritable fierté parce que cela veut dire que nos clients nous font confiance et en même temps, cela va rebooster toutes nos équipes, souligne David Schoenaers, parce que c’est grâce à elles si nous en sommes là. Notre secret? Certainement l’amour du métier. »

Brabant wallon: boulangerie Gossiaux à Genappe

"Il y avait tout de même beaucoup de concurrence, estime Pierre Gossiaux. On ne s’y attendait donc pas vraiment. Notre secret? Travailler de manière artisanale, avec des produits locaux et du frais."

Liège: La Bonbonnière à Sprimont

"J e ne m’y attendais pas non plus, raconte Manuel Archambeau. C’est une agréable surprise. Notre secret? Le courage et la qualité de l’accueil des clients."