Pour Serge, ça ne tournait pas rond dans le giratoire

Plus grave encore, quand Serge s’est retrouvé face à l’autre conductrice, il lui a collé deux gifles. "J’ai plutôt mis ma main pour tourner son visage et avoir toute son attention", tempère le prévenu. Mais l’accusation s’appuie aussi sur des certificats et les traces ne laissent planer aucun doute. Même si Serge n’a pas d’antécédent, ces faits ne sont pas anodins et le parquet requiert d’ailleurs une peine d’un an de prison avec sursis.

"Oui, c’est vrai qu’il n’avait pas à faire ça", reconnaît MeBaudry, l’avocat du Namurois. "Si tout le monde réagit ainsi, c’est la Far West sur nos routes." Mais l’avocat explique que son client connaissait vraiment une très mauvaise journée, ce 26 juillet 2021. "Il a appris le décès de son oncle et il a donc dû entreprendre beaucoup de démarches. Et il a oublié de prendre ses calmants." Le sexagénaire est accablé par de nombreux maux. Ce qui pourrait aussi expliquer cette soudaine colère. La défense fait bien comprendre qu’il s’agit là d’un fait isolé. "C’est un concours de mauvaises circonstances", qualifie l’avocat qui sollicite la suspension du prononcé. On saura si cette mesure de faveur est accordée ou non, le 3 octobre prochain, date du prononcé du jugement.