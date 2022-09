"À 73 ans, c’est exceptionnel d’avoir l’opportunité de concevoir une statue d’une telle ampleur" sourit, avec l’humilité qui le caractérise, Jacques Servotte. Ce fidèle ambassadeur de la Basse-Sambre (et de ses habitants), installé à Franière, a été retenu par le collectif d’entreprises Namosa pour la réalisation d’ Atèlé, une statue de bronze d’un mètre de diamètre. Il s’agira de la deuxième œuvre magistrale à bénéficier du soutien financier de Namosa, collectif membre de l’ASBL Prométhéa. Le premier, L’empreinte de l’Ange, visible depuis la place homonyme, trône sur un pignon surplombant le quartier du vieux centre namurois.

À lire aussi | Une œuvre d’art de plus de 2000 feuilles d’or sur la place de l’Ange

À lire aussi | Dix mécènes pour de l’art en ville

Atèlé, financé à hauteur de 16000 €, est un hommage à tous ces hommes et femmes qui font face aux difficultés, portent la charge, entreprennent, pour les autres ou pour eux-mêmes. La statue représente un homme arc-bouté, muscles tendus, qui soulève une charge lourde et sphérique. Un mélange à taille humaine des mythes et statues d’Atlas et Sisyphe. "Mais elle se veut optimiste, c’est une statue en hommage à ceux qui s’attelent, qui s’y mettent, qui assument, soutient Jacques Servotte, elle a des airs de Sisyphe car tout au long de la vie, il y a plus d’une difficulté, plus d’une charge à soulever."

Jacques Servotte est originaire de Falisolle, dans la Basse-Sambre. Cinquième enfant d’une fratrie de neuf, trop tôt orphelin de père, il a été aussi autodidacte dans la débrouille que dans l’art plastique. "Quand j’étais enfant, on devait se suffire d’une croûte de pain" figure l’artiste.À 12 ans, il a son premier contact avec l’expression artistique et s’inscrit seul dans une académie de beaux-arts. "J’ai tout de suite compris qu’on n’y parlait pas de la réalité, du vécu des gens, il y avait un décalage avec ce que je vivais comme adolescent." L’art à l’académie était, selon lui, l’expression d’une vie fantasmée, loin des difficultés du quotidien des Hommes.

Il s’éloigne alors du dessin et de la sculpture pour embrasser une carrière chez Saint-Gobain à Auvelais. Conseiller du CPAS, il est aussi témoin de la décrépitude socio-économique de sa région. "Si je signe ‘JS del Basse-Sambre’, c’est pour deux raisons. La première est pour faire honneur à cette région d’où je viens, car dans le passé on était fier d’être issu d’une région aussi riche sur le plan industriel. Et ensuite, c’est pour défendre le dialecte wallon. Si un natif ne défend pas son identité, qui le fera?"

En 1990, Jacques Servotte est passé par trois académies de beaux-arts, en dessin et surtout, en sculpture. Il se lance alors progressivement dans sa série Les saynètes de la vie de tous les jours. Un regard volontairement grotesque sur les riwétants, les politiques, les voyageurs insatisfaits, les belliqueux, les bienheureux, les servants, leurs maîtres, etc. Des sculptures en céramique surprenantes, enrobées d’humour, révélatrices d’une réalité quotidienne. Parmi celles-ci, Atèlé, qui signifie en français “ celui qui s’y met, qui entreprend”. "C’est exceptionnel de pouvoir la reproduire en statue de bronze. Personne ne m’a jamais commandé cela car c’est impayable. Ceux qui veulent ce style de statues commandent auprès d’artistes plus renommés, pas moi."

Le collectif Namosa a été séduit par l’œuvre, la démarche artistique et la personnalité de Jacques Servotte. "Un des objectifs de Namosa, en finançant des œuvres sur le territoire public est de rendre la culture accessible à tous. On n’avait pas encore perçu que cette accessibilité pouvait être multipliée au carré, en donnant une chance unique à l’artiste de pouvoir s’exprimer dans l’espace public" conclut Paul-Édouard Aubry, président du collectif Namosa.