La statue de Brian Johnson à Namur pour au moins 15 ans

L’esplanade qui porte désormais le nom du célèbre groupe de hard rock australien accueillera prochainement une statue à l’effigie de son chanteur, Brian Johnson. Pour rappel, ce dernier a fait ses débuts scéniques avec AC/DC, le 29 juin 1980, dans l’enceinte du palais des expositions namurois.

Le conseil communal a acté, mardi soir, le don de l’œuvre. Celle-ci est offerte à la Ville par l’ASBL Les Amis de l’esplanade AC/DC, composée d’une poignée de fans de la formation à l’initiative du projet. Ils ont pris en charge les frais relatifs à la confection de la statue via un mécanisme de financement participatif couronné de succès. Ils sont parvenus à récolter 28726 €, alors qu’ils en espéraient 27000 € pour la réalisation de la sculpture.

Voilà qui témoigne un peu plus de l’aura du groupe. La campagne de crowdfunding s’est achevée début juillet. Et les porteurs de projet, soutenus de très près par la chaîne de radio de la RTBF Classic21, n’ont pas traîné à rentrer dans le dur. Au propre comme au figuré puisque la réplique de Brian Johnson est en cours de confection dans les ateliers d’Anthony Cognaux, basés à Libramont. Le résultat final sera dévoilé à l’automne prochain, avaient indiqué les membres de l’association au début de l’été.

En attendant, les accords avec la Ville de Namur sont d’ores et déjà ficelés. Une convention a été examinée mardi soir par le conseil communal. Le texte prévoit la mise à disposition de la statue par le donateur pour une période de minimum 15 ans. La Ville dispose du droit de reproduction de l’œuvre. Néanmoins, toute exploitation à des fins commerciales demeure interdite. Elle doit également respecter "l’intégrité de l’œuvre et procéder à sa remise en état en cas de dommage, dans un délai raisonnable et eu égard aux moyens dont il dispose", précisent les termes de l’accord. Les autorités communales ne sont cependant pas tenues "au remplacement de l’œuvre en cas de dommage irréparable en raison de circonstances indépendantes de sa volonté".

Quant à l’entretien régulier et à la maintenance, ils incombent au donateur, à savoir, l’ASBL les Amis de l’esplanade AC/DC.