Namur : il vend 70 tableaux pour financer un projet humanitaire en Afrique

Jusqu’au 22 septembre, 70 toiles de Didier Severin sont à découvrir, en accès libre, au foyer du Delta. Particularité des œuvres exposées: elles sont toutes disponibles à la vente, au profit de l’ASBL PReFAS. Des dons bienvenus pour permettre à l’association de poursuivre ses missions humanitaires au Rwanda, où elle est active dans la formation et l’action sociale auprès d’enfants des rues. Une tranche isolée de la population qui peine à se réintégrer, au sein de la société rwandaise, face au manque d’éducateurs ou d’instituteurs proposant une approche individuelle et psychologique. C’est pourquoi l’ASBL veille à favoriser, sur place, l’émergence d’institutions adaptées au bien-être de l’enfant. De quoi contribuer à ce qu’il devienne, à son tour et à terme, formateur d’autres personnes socialement démunies. "Grâce au don de ces tableaux, nous espérons poursuivre nos projets de financement au Rwanda et prochainement au Bénin", explique Bénédicte Noël, membre du collectif PReFAS.