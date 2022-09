Les Cinaciens étrillent leurs hôtes bioulois

Miécret 0 – Loyers B 3

Loyers prend l’ascendant et Hontoir ouvre le score à la 18e. Les Loyersois poussent pour se mettre à l’abri, mais manquent de réalisme. Flamant met Loyers sur orbite après la reprise. Miécret se réveille, mais manque l’occasion de réduire le score. Loyers profite du bloc haut des visités pour tuer tout suspense, via Hontoir.

Achêne 3 – Faulx 3

Achêne ouvre le score dès la 6epar Bigneron. Wick égalise à la 38eet donne l’avantage à Faulx trois minutes plus tard, sur penalty. Achêne revient au score juste avant la mi-temps, par Beaujot, sur coup franc. Wick parfait son triplé après la reprise, mais ça ne suffit pas pour que Faulx l’emporte, car Romainville permet à Achêne de revenir au score à dix minutes du coup de sifflet final. Le score n’évolue plus.

Bioul B 0 – Ciney B 10

Bioul n’a pas su rivaliser avec des Cinaciens visiblement déchaînés. Il n’a fallu attendre qu’une minute de jeu pour que les visiteurs ouvrent le marquoir. Bioul ne s’en relève pas et laisse Ciney dévoiler toute son armada offensive. Les buts cinaciens sont venus d’Audran (3), Jottard (3), Arnauts (2), Lefebvre et Herbiet.

Assesse B 3 – Denée 3

Assesse est retombé dans ses travers de la semaine précédente, en encaissant un but en tout début de rencontre, par Bourgeois. Didion égalisait une minute plus tard. Denée reprenait l’avantage sur penalty au quart d’heure de jeu. L’inévitable Bourgeois permettait aux siens de mener de deux buts d’avance à la 22e. Assesse entamait le second acte de la meilleure des façons, en dominant dans le jeu. Denée reculait et permettait à Frederick de réduire l’écart dans le dernier quart d’heure. Nyst égalisait deux minutes plus tard. La fin de match était à l’avantage des Assessois, qui tentaient tout obtenir les trois points.

Dinantaise 1 – Boninne 3

Les visités mènent via Lorier, sur coup franc. Boninne n’abandonne pas et égalise sur un penalty converti par Thomas Henry. En seconde période, Boninne a l’ascendant et Debens donne l’avantage aux siens. Hock tue tout suspense en fin de rencontre, sur contre-attaque.