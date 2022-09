Namur: les échasseuses sont prêtes à écrire l’histoire

Certaines n’ont qu’une dizaine d’années, d’autres la vingtaine, la trentaine. Ces enfants, adolescentes et adultes ont les yeux qui pétillent à la table de l’ASBL Les Echasseurs. Elles sont toutes réunies samedi matin pour montrer à quel point elles sont fières de prendre part à la première joute féminine de l’histoire. Et elles en ont dans le ventre. "Vous verrez, les plus jeunes ont des ressources et n’ont pas peur d’aller au contact, sourit Frédéric Gilon, vice-président de l’ASBL. Si elles ont répondu à l’appel des échasseurs, c’est parce qu’elles ont toujours rêvé de prendre part à une joute. "Dès que j’ai pris connaissance de l’invitation à prendre part au combat, j’ai directement posé ma candidature, sourit Alice Gobiet, 35 ans. C’est une histoire de famille avec mon frère et mon père qui participent aux joutes. J’étais la première à débarquer aux entraînements."