"Sans les ambulants, la circulation était plus fluide. Les restos et bistros de la ville ont aussi retrouvé plus d’espace pour installer leurs terrasses",a pu constater l’échevine Anne Barzin."Cela faisait plus d’espaces pour s’asseoir, plus de convivialité…"La formule a donc été conservée."Sans les ambulants, c’est une perte de rentrée de 70000 € mais on a décidé de faire cet effort", appuie l’échevine. Le but principal est aussi de rabibocher les commerçants et les horécaistes namurois avec leurs "Fièsses"."Il y a une belle dynamique qui se met en place",constate Héloïse Richard, pour l’association des commerçants namurois."Certains vont organiser des dégustations, des démonstrations… Une cinquantaine de commerçants ont assuré qu’ils ouvriraient le samedi et même le dimanche après-midi pour certains."Pour la place du Marché aux Légumes, il n’y aura pas non plus de concession de l’espace à un opérateur extérieur. Les établissements locaux pourront déployer leurs terrasses et garder la main sur leurs animations. L’horeca sera également appuyé pour la transition vers le service dans des gobelets récupérables. "On se groupe pour avoir le même type de gobelet, ce qui permettrait de récupérer sa caution, dans les différents bars et stands de la ville." Tout cela pour éviter au maximum les montagnes de gobelets écrasés, spectacle affligeant du petit matin des Fêtes.