Des clés et des fils

Pas mal de chouettes rendez-vous à épingler dans les quartiers. On pointera celui de vendredi prochain, 9 septembre, dans les jardins de l’hôtel de ville pour la remise des clés du bourgmestre aux présidents de quartiers. « On a déjà mis le mayeur sur des couvertures de bandes dessinées, on a déjà retrouvé son ancienne institutrice mais on a encore d’autres idées pour titiller le mayeur », rassure Étienne Dethier. Apéro des quartiers et concert des Originam’s : voilà pour le tour de chauffe. Le week-end des Wallo, on notera aussi le petit spectacle de marionnettes itinérant qui permettra donc à Djoseph et Françwès, les super-héros namurois, de raconter la légende des échasseurs. Samedi et dimanche, dix représentations sont annoncées aux quatre coins de la ville. S.Hq.