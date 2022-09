Hockey: Namur veut faire grandir ses équipes

"Le groupe a connu peu de changements, en effet. Nous avons accueilli deux-trois nouveaux et vu partir l’un ou l’autre, alors que Viktor Pokorny a rejoint la deuxième équipe. C’est donc la même ossature, avec des éléments qui montent en puissance depuis la reprise des entraînements, fin juillet. On a fait une bonne préparation, notamment au travers de plusieurs matchs amicaux. L’équipe y est allée crescendo, sous la conduite d’un staff très performant. On est là où on voulait être et tous les gars ont faim que la compétition démarre", raconte celui qui coacha Ombrage, avant de tenter une expérience au Stade Français, en Division d’Honneur, la saison dernière."Notre but est de faire aussi bien que l’an passé. En ayant à l’esprit que la série passera de 14 à 12 équipes en fin d’exercice. Notre premier objectif sera donc de boucler le premier tour dans le top 8."Les équipes concernées seront ensuite réparties dans deux poules de quatre, avant les demi-finales et finale, déterminant les montants."Les deux descendants, le Beerschot et l’Antwerp, font figure de cadors, mais tout le monde s’est renforcé. Et une saison n’est pas l’autre. Ce premier tour en treize matchs s’annonce donc très intéressant."

Des objectifs de valeurs

C’est le dimanche suivant, en déplacement à Constantia, que les dames du club (N2) entreront en lice. Avec l’ambition de reprendre l’ascenseur vers la D1?"Oui, mais avant de viser des résultats, on veut développer certaines valeurs,précise le nouveau T1, Loïc Eylenbosch, qui dirigeait les messieurs de La Louvière l’an dernier.J’attends qu’on soit prêt, mentalement, à tout donner, en termes d’engagement et de combativité. Car, si on arrivait à remonter sans être bien en place collectivement, sans réelle cohésion, on ne tiendrait pas le coup."

Trois recrues ont intégré un effectif, là aussi, largement composé de jeunes promesses du club."Les quelques filles ayant évolué au plus haut niveau m’aident à faire apprendre aux plus jeunes les aspects techniques, de jeu ou encore de communication. La préparation s’est bien passée. On a remporté la plupart de nos matchs, nos deux défaites ayant été concédées d’un but d’écart, suite à un souci dans le pressing. Le travail d’équipe continue et je vois une belle évolution."

Le premier tour occupera ses troupes jusqu’à fin novembre. "Il faudra être dans les six premiers pour se retrouver en play-offs. Je pourrais citer trois ou quatre équipes dangereuses, mais je crois que tout le monde a ses chances. Prendre un bon départ sera important, pour monter en confiance."

Les noyaux

Messieurs 1

Staff: François Fabri (T1), Charly Masson (T2), Didier Plasschaert (manager).

Joueurs: Antoine Alexis, Maxime André, Victor Bronchart, François Cirillo, Geronimo Clément, Loïc Daussogne, Pierre De Cocqueau, Victor De Cocqueau, Nicolas De Moor (cap.), Tomas Dieudonné, Félicien Douillet (gardien), Agustin Tomas Feltes Abudi, Nicolas Garrone, Gilles Géruzet, Thomas Joye, Romain Lauwers, Antoine Noël, Winston Orbant, Arnaud Paulet, Sasha Pokorny, Gauthier Sacré, Tom Stassin, Alexandre Vaerman (gardien), Jean-Loup Vandenhaute, Bastien Weicker (cap.).

Transferts

Arrivées: Garrone Nicolas (ITA/ARG), Feltes Abudi Agustin Tomas (ESP/ARG), Noël Antoine (Wellington).

Départs: Danze Thomas (arrêt), Pokorny Viktor (Messieurs 2), Besonhe Martin (arrêt), Bonanni Alejo (Daring), Gabriel Clément (Old Club).

Dames 1

Staff: Loïc Eylenbosch (T1), Bernadette Adant-Joye et Barbara Laurent (managers).

Joueuses: Emilie André, Chloé Antoine, Salomé Bayat, Laly Beaudot, Clémence Beetz, Justine Clérin (gardienne), Lucie De Cocqueau, Juliette Delforge, Laura Dossogne (gardienne), Océane Duchatelet, Maria Sol Feltes Abudi, Alexianne Ghyssens, Mahaut Ghyssens, Constance Guillaume, Marie-Sophie Heine, Romane Joye, Lucie Lallemand, Clémence Legardien, Lilou Machon, Clémentine Muschs, Sasha Oger, Lucie Paulet, Anne-Charlotte Petre.

Transferts

Arrivées: Paulet Lucie (LLN), Feltes Abudi Maria Sol (ESP/ARG), Muschs Clémentine.

Départs: Bollue Eugénie, Anania Amessia (Uccle), Beauvois, Devaux Emilie, Henry Victorine, Leclef Pauline, Janssens Philippine (Dames 3).