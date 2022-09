ASBL Moto Legend à Namur: dix ans à faire vrombir les motos ancêtres

Par évidence, Thierry Materne choisit d’implanter cet événement au cœur de l’esplanade de la citadelle de Namur. Un lieu, selon lui, indissociable du motocross: " À l’époque du Grand Prix, il y avait de nombreux pilotes, issus de tous les coins d’Europe, qui venaient sur place". Un choix qui s’avéra payant puisqu’une centaine de conducteurs belges ou étrangers avaient répondu présent à cette invitation. Et du côté du public, le constat était tout aussi reluisant avec plus de 1000 entrées vendues.

Relocalisation à Erpent

Face au succès de la première édition, Thierry Materne rempile, 3 ans plus tard, pour une seconde édition. Plus question désormais de l’esplanade à la suite d’un refus d’extension de la Ville de Namur, place à un nouvel emplacement non dénué d’atouts. " Il s’agit d’un terrain dont j’ai hérité de mes grands-parents, où on retrouve un peu la magie de la citadelle, souligne cet ingénieur de formation.Sur place, le circuit propose à la fois une partie en sous-bois et une autre en dehors." Un changement de décor qui n’a jamais impacté le nombre de pilotes inscrits. Il n’a d’ailleurs cessé d’augmenter jusqu’à 180 sportifs en 2018.

Si l’audience de l’événement était chaque fois au rendez-vous, Thierry Materne déplore le manque de soutien de la Ville de Namur: " Lorsque j’ai introduit ma demande de permis concernant l’édition 2022, celle-ci a été refusée par la Commune pour des raisons environnementales." Déterminé toutefois à concrétiser l’événement, l’organisateur a alors introduit un recours auprès de la Région avant d’obtenir gain de cause. De quoi soulager les amateurs de ce sport de compétition, qui a laissé quelques souvenirs enchanteurs auprès de la population namuroise!