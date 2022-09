André Brasseur et son orgue: 60 ans de carrière célébrés à Namur

La preuve en "live" le 10 septembre à la Nef (l’ancienne église d’Harscamp) à l’occasion d’un concert intimiste. Préface avec l’intéressé.

André Brasseur, à Namur, vous jouerez dans une ancienne église. On imagine qu’en 60 ans sur la route, vous vous êtes produit dans pas mal d’endroits insolites. Des souvenirs précis?

Oula! C’est difficile comme ça. J’ai joué dans beaucoup de caves (rires). Mais c’est commun aujourd’hui. Je me souviens avoir joué dans une boule de l’Atomium au tout début. C’était en 65 ou 66. Pour moi, c’était encore le printemps.

En même temps, une église désacralisée, ce n’est plus tellement insolite non plus…

Non et c’est triste. On change la destination de ces lieux parce qu’il n’y a plus assez de fidèles. C’est mauvais signe car aujourd’hui, les jeunes ne croient plus en rien. Mais bon, il faut vivre avec son temps.

On y promeut tout de même la culture. C’est une bonne chose, non?

La culture a bon dos, vous savez. Quand on veut se donner bonne conscience, on utilise la culture, on crée un lieu culturel, etc.

Vous avez dernièrement été accompagné par des musiciens flamands. On vous a aussi beaucoup vu en solo. Dans quelle formule vous produirez-vous à la Nef?

Je serai seul avec l’orgue des débuts. Il s’agit d’un Hammond A-100. Il est similaire au célèbre modèle B-3 à ceci près que l’A-100 a ce côté percussif que n’a pas le B-3. Il pèse 200 kg. Je l’ai eu en 1963 et à l’époque, il coûtait 228000 francs belges. C’était une somme. Il est resté dans la camionnette pendant 4 ans dans la foulée des concerts en Flandre. Quand j’ai rebranché le courant, il sonnait toujours comme un dieu grec.

Vous souvenez-vous de vos premières représentations namuroises?

Oui, c’était dans un endroit qui s’appelait le Club ou quelque chose comme ça. C’était au Grognon et il a été rasé depuis lors. Je m’y suis produit en trio avec Bruno Castellucci à la batterie (NDLR batteur de jazz de renommée internationale). Il y a eu aussi les concerts au Piano Bar, du temps de Luc Lambert. Aujourd’hui, c’est devenu plus rien du tout.

Il y a quand même eu du changement à Namur ces dernières années avec pas mal de nouveaux lieux qui font vivre la musique, non?

Pour vraiment améliorer la scène à Namur, il faut secouer le public de toute la Wallonie. Les gens se foutent de leurs artistes. Quand ça vient de l’extérieur ça va, mais pour le reste, les Wallons ne sont pas assez chauvins. C’est tout le contraire en Flandre où on connaît les artistes locaux, on les défend, on leur donne la possibilité de faire de la télé. Enfin bon, je vais m’arrêter là, sinon je vais finir en prison (rires).

C’est justement la Flandre qui a donné un nouveau coup de pouce à votre carrière. On se souvient de votre passage au Pukkelpop en 2016. Vous avez encore des connexions là-bas?

Oui. Pas plus tard qu’il y a un mois, quelqu’un de la VRT m’a contacté pour l’indicatif musical d’une émission. On a été invités à faire le direct dans le studio et on a été accueillis comme c’est pas possible.

Après 60 ans de carrière, le plaisir de jouer est-il toujours intact?

Bien sûr, plus que jamais. Mon plaisir, ça a toujours été de donner du plaisir aux gens. Mon plaisir personnel passe après celui du public. Les artistes d’aujourd’hui ont un peu tendance à oublier ça et préfèrent jouer le dos tourné au public.

Comme vous avez toujours la flamme, il n’est donc pas exclu que vous repreniez le chemin des studios?

Il y a des choses qui se préparent. On réfléchit par exemple à réenregistrer des morceaux que j’ai faits dans les années 70 mais avec une nouvelle rythmique. Je les jouerai d’ailleurs lors du concert à Namur. Ils sont toujours aussi frais… comme leur créateur (rires).

En pratique

Le concert d’André Brasseur se tiendra le 10 septembre à la Nef (rue Saint-Nicolas, 2 à Namur). PAF: 10 €.

Le concert sera précédé d’une introduction autour de l’œuvre de l’artiste, par David Mennessier. L’after sera conduite par Mydatah et Curver en duo VJ/DJ pour un hommage visuel exclusif à André Brasseur.

Infos et réservations: www.lanef.be