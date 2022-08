Namur: la Gaillarde d’argent pour la centenaire Mariette Delahaut (vidéo)

Cet esprit rebelle et engagé souffle aussi depuis 1922 dans l’existence de la Namuroise. Le combat, elle l’a aussi mené comme infirmière, durant la Seconde Guerre mondiale, elle qui portera secours à ses concitoyens, victimes des bombardements de 1944. Son excellente maîtrise de l’anglais donnera à sa carrière une tournure internationale. Elle travaillera pour l’ONU à Paris et assistera en direct à la signature de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, en 1948. Elle croisera Indira Gandhi, Eleanor Roosevelt, l’épouse du président des États-Unis…"J’ai eu une vie internationale et me voilà locale",s’amuse-t-elle, lors de la remise de la Gaillarde, avec Li Bia Bouquet en fond sonore."Je me suis battu pour la francophonie et me voilà wallonne!".

L’hommage la touche, cela se voit dans ce regard toujours pétillant."Mais elle a été très marquée, il y a cinq ans, par son anoblissement",glisse Jean-Marc, son neveu."J’ai aimé le regard posé sur moi par le Roi",sourit Mariette Delahaut."Il y avait une vraie gentillesse."En recevant son titre de baronne, la Namuroise a dû déterminer quelles seraient ses armoiries."Et j’ai dû me mettre à l’héraldique!",rigole la nouvelle Gaillarde d’argent. Dans les symboles choisis, on retrouve les arches du pont de Jambes."Elle a passé sa vie à construire des ponts entre les pays, entre les générations, entre les êtres…",rappellera ainsi le président du CCW.

En développant l’enseignement du français en Louisianne, principalement à Lafayette, Mariette Delahaut rapprochera aussi les Namurois de leurs cousins cajuns. Et quand elle créera un institut focalisé sur l’enseignement à donner aux enfants et jeunes touchés par un handicap mental, elle effacera aussi bien des différences. Dans les armoiries de la baronne Delahaut, on aperçoit aussi un soleil."C’est une personnalité solaire",commentent ceux qui la connaissent bien. Elle en donnera une illustration supplémentaire quand Dominique Liégeois, pour le CCW et les Molons, agrafera l’épinglette de la Gaillarde au col de la centenaire."Cela me touche. Merci gamin!",lancera-t-il, comme un clin d’œil vivifiant à toute l’assemblée. Oui, les Namurois ont été bien lents pour offrir en fin leur plus belle fleur à cette grande dame.