Ce sera encore le cas pour ces Fêtes de Wallonie 2022. Après plus de six cents ans de joutes, on assistera en effet, le samedi 17 septembre, au premier combat exclusivement féminin.

C’est l’aboutissement d’une longue et riche réflexion stimulée par la candidature UNESCO.

Ainsi, en octobre 2016, les échasseurs avaient réuni toutes les forces vives namuroises pour réfléchir à de nouveaux et efficaces moyens de sauvegarder ces joutes multiséculaires."Une des informations importantes ayant émergé fut le désir de certaines femmes et jeunes filles de pouvoir à leur tour jouter",rappellent les échasseurs.

Mélans et Avresses ne sont pas restés insensibles aux valeurs de notre époque, et à ce juste besoin d’une plus grande égalité entre hommes et femmes. Le tout était de mettre aussi tout cela en musique.

A nouveau, les échasseurs ont procédé avec ordre et méthode."Si les filles veulent jouter, pas de souci. Mais il faut qu’elles soient en nombre suffisant et qu’elles atteignent aussi un niveau qui permettra aussi d’organiser un combat de qualité", avaient annoncé les principaux acteurs de la joute. Dès 2018, des entraînements ont été organisés, spécialement à l’intention des nouvelles venues.

Et en décembre 2021, au moment de l’inscription du combat d’échasses au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, l’annonce officielle a pu être faite. Il y aura bien une joute féminine durant les Fêtes de Wallonie 2022.

Et le combat aura lieu le samedi 17 septembre, à 15h30, sur la place du Théâtre. Treize échasseuses, âgées de 11 à 43 ans, se disputeront l’échasse… de diamant. Et ce nouveau trophée sera remis en jeu chaque année.

Nouveauté aussi pour cette édition 2022: la toute première joute des écoles.

Une petite centaine d’élèves de 5eet 6eprimaires de cinq écoles namuroises (Belle Vue à Jambes, Saint-Victor à Ham-sur-Sambre, Sainte-Marie à Flawinne et Suarlée, l’école communale d’Erpent) s’affronteront le dimanche à 14 heures, sur la place Saint-Aubain. Là aussi, la compétition sera renouvelée tous les ans et d’autres écoles pourront s’inscrire pour ce prestigieux rendez-vous. Après plus de six cents ans, le monde de l’échasse namuroise parvient encore à grandir.