Desille doit laisser la place aux pros

Le fils de Michaël, l’ex-coach de Loyers, se consolera en jouant la Coupe avec les U21. " Nous sommes dans une poule intéressante avec le Standard, Saint-Trond et Eupen. Ce seront des bons matches à jouer. Après, je peux toujours évoluer avec les U19 en provinciaux ou en inter, mais ce n’est pas vraiment ce que j’ai envie".

Ugo avoue ne pas trop connaître les intentions du coach avant le déplacement à Meux. " Des joueurs du noyau A vont redescendre mais surtout des jeunes qui ont besoin de jouer. L’équipe est formée d’une majorité de 2004 et 2003. Elle a du foot. Par contre, physiquement, dans les duels, on doit encore s’aguerrir."Et pour leur première en championnat, les jeunes Métallos vont être servis avec Meux, une des équipes les plus physiques du championnat. " Ça s’annonce compliqué face aux gabarits de Meux, en effet, confirme Ugo.Mais on va essayer de les embêter avec d’autres armes." Et avec Ugo dans la tribune pour encourager les copains avec qui il avait réussi l’objectif de la saison dernière en amenant cette équipe en D2.