Loyers et Ciney, candidats aux play-off

D’autant que la formule du championnat a changé par rapport à la défunte saison. Terminer les trois poules de six équipes. La R1 est désormais composée de 14 équipes, qui vont s’affronter en aller-retour comme dans un championnat classique."Pas mal de formations se sont renforcées, comme Waterloo, Cointe, ou encore Ciney,précise le coach.De notre côté, je suis très content des transferts, avec les arrivées de Despontin, Casamento, Vanoverschelde, Ghenne, et Badoux. Notre préparation n’a pas été optimale, avec plusieurs absences, comme celle de Bastien Guillaume, blessé au genou. Mais l’esprit est très bon, les gars ont hâte d’en découdre. Je leur fais confiance."

Ciney déjà sans Lecoutre

Comme autre prétendant au carré final, il y a également Ciney. Invités surprise des derniers play-off, les Condrusiens se sont en effet bien renforcés durant l’entre-saison. Et ils comptent bien remettre le couvert."On a bien débuté la saison en remportant tous nos matches de Coupe,précise Yohan Balthazar.On a fait le job, et on monte tout doucement en puissance. On a bien intégré nos deux transferts, Alexis Husson et Marvin Wutukidi. Ce dernier est un vrai poste 5, très complémentaire avec Antoine Malliar. Nous verrons ce que ça donne en championnat, mais l’objectif est clairement de viser les play-off."

Seul nuage dans le ciel bleu de Ciney: la blessure de Rémy Lecoutre, en provenance du Centre AWBB."Il doit se faire opérer du ménisque, ajoute le coach cinacien.Il en a pour six mois. Avec un noyau de dix joueurs, dont cinq qui font la passerelle avec la P1, on a les armes pour viser les play-off."

Andenne «plus équilibré»

Dernier Namurois de la série, Andenne compte bien jouer les troubles fêtes."L’objectif, établi par le comité et moi-même, est de faire mieux que la saison passée,confie Pierre-Philippe Baeken.Cela fait en effet deux années qu’on doit se battre jusqu’au terme du championnat pour assurer notre maintien. Je veux qu’on se mette désormais à l’abri le plus vite possible. En Coupe, après avoir signé un 4/4, on aimerait aller le plus loin possible. Je ne considère pas ces matches comme de la préparation. On les joue à fond."LesOursons se sont quand même nettement renforcés durant l’été, avec les arrivées des frères Beaujean, de Didi Kisenga et d’Arnaud Otte. Dans l’autre sens, les frères Vanoverschelde, Delahaut et Gailly ont quitté le navire.

"Cela s’imbrique bien,précise le mentor andennais, qui avait succédé la saison passée à Maxence Gilet.Ils s’entendent aussi bien sur et en dehors du terrain. Je pense que le groupe est mieux équilibré que la saison dernière. Nous avons des joueurs spécialisés dans certains domaines. À terme, on peut être plus fort."De là à viser plus haut que le maintien? L’avenir nous le dira…