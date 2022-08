Accidentsmortels en province de Namur: retour dix ans en arrière

Entre le 1er janvier et fin juin, 36 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation. Ils étaient treize durant la même période en 2021 et quatorze en 2020. Mais ces années "Covid" ne sont évidemment pas une bonne référence, le confinement et le télétravail imposé ayant eu un fort impact sur le trafic routier. Mais même quand on compare aux années d’avant-pandémie, les statistiques 2022 sont interpellantes. Depuis 2014, on déplorait une vingtaine de tués sur nos routes.

"En fait, on est revenu dix ans en arrière. Et ce qui est inquiétant, c’est aussi de voir qu’aucun usager de la route n’est épargné. Pour les piétons, on est passé de zéro à six décès, pour les cyclistes, de zéro à trois",continue Benoît Godart. "Les usagers faibles payent aussi un lourd tribut."

Le nombre d’accidents avec blessés est lui aussi en augmentation de 41%."La hausse la plus importante concerne les accidents impliquant une camionnette (+41%). On note également une forte augmentation du nombre d’accidents avec un cycliste (+30%) et avec un camion (+28%)",épingle encore l’institut Vias. Pourtant, ce chiffre global est inférieur à celui pour la même période des années qui ont précédé la pandémie.

"Peut-être que c’est un chiffre à la baisse mais les accidents sont par contre plus graves", insiste-t-on à l’institut de sécurité routière."Après la levée des mesures liées à la pandémie, il y a probablement eu un relâchement dans la conduite",décrypte Benoît Godart."Le nombre d’accidents liés à l’alcool est lui en augmentation. Il faut probablement relancer plus de campagnes de contrôles, aussi en soirée et de nuit."

Selon Vias, il faut aussi investir dans la sécurité des piétons."Et pas mal d’accidents ont eu lieu en dehors des agglomérations. Pour les promeneurs, ceux qui marchent entre deux villages, il y a des zones qui ne sont pas du tout sécurisées, avec des voitures qui roulent à proximité à des vitesses excessives."Travailler sur les aménagements mais aussi sur la culture de tout usager de la route: le chantier est immense.