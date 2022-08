Travaux à la citadelle: Les Solidarités au parc Écolys de Suarlée, dès 2023

" On a beaucoup cherché pour trouver un site idéal, confie Denis Gérardy, directeur des Solidarités.On a eu d’excellentes relations avec l’aérodrome de Temploux mais on a trouvé qu’il y avait trois soucis: la proximité des riverains, l’immensité du site (on avait peur de tomber dans le piège de la démesure), mais aussi la mobilité. D’autant que le week-end précédent, des milliers de personnes affluent pour la brocante de Temploux."

C’est donc sur le site d’Écolys, près du Business center Actibel, que se tiendra le festival dès 2023, pour au moins trois ans. " L’objectif était de rester sur le territoire de la Ville de Namur, de trouver un site suffisamment grand, proche des axes de circulation, à côté de l’autoroute, et où il n’y a pas trop de riverains", précise le directeur.

La proximité de la gare de Namur (10 minutes en voiture), d’un studio de télévision (dans le Business center), de restaurants, d’hôtels, de salles de réunion modernes a aussi pesé. Denis Gérardy insiste: " Ce ne sera pas un copier-coller de ce qui se fait à la citadelle, l’endroit sera complètement différent." Le site sera moins complexe à aménager... " Il sera en tout cas plus plat, plus simple que la citadelle, mais il n’aurapas le même charme. Comme il n’y a pas de décor naturel, on fera appel à des scénographespour créer une atmosphère. "Et de confier qu’il n’y a pas de site plus compliqué à gérer que la citadelle…

Les organisateurs ne sont qu’au début du projet. " Il reste encore des détails à régler. On espère pouvoir présenter la manière dont on disposera les nouvelles infrastructures début 2023.On a une grosse réunion prochainement avec le Bureau économique de la Province de Namur, responsable d’Écolys."

«On a promis qu’on reviendrait»

Quant à un retour à la citadelle après les travaux, d’ici trois ou quatre ans, les organisateurs sont clairs: " J’aime quand on respecte les accords et ce qui est convenu, c’est de revenir ici", précise Jean-Pascal Labille, président des Solidarités.

Denis Gérardy ajoute: " On s’est engagé à revenir. Les rénovations vont permettre de retrouver une aisance de travail. On va conserver le patrimoine mais aussi moderniser le tout. Le site de la citadelle deviendra un outil essentiel pour nous."