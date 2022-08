Les jardins collectifs namurois cherchent des potagistes

" Lors de la sélection de potagers, nous avions pour critères qu’ils soient traités sans pesticides et dans le respect du sol", explique Charlotte Mouget (Écolo), échevine de la Transition écologique. Une attention à l’environnement commune à tous ces espaces, où les potagistes ont transmis bien volontiers leur savoir-faire aux visiteurs. De quoi en inciter peut-être quelques-uns à rejoindre à leur tour ce réseau de jardiniers passionnés. " Nous espérons qu’en 2023, il y aura deux fois plus de potagers à faire découvrir à tout le monde", ajoute l’échevine.

Un nouveau jardin collectif à Bouge

Le potager associatif Ça Bouge au jardin a été fondé en novembre dernier à la rue du Presbytère, à Bouge. Cet écrin de verdure paraît isolé du village et hors du temps, protégé par son enceinte en pierre. Une quinzaine de jardiniers œuvrent sur les 40 ares du lieu, qu’une cinquantaine de visiteurs ont découvert. " De plus en plus de gens connaissent ce jardin, mais il y a encore un public à conquérir, souligne Natacha Jordens, membre de cette initiative collective.Nous avons encore une dizaine de parcelles disponiblessur ce terrain appartenant à l’Institut François d’Assise."

Pour intégrer l’équipe, il faut s’engager à respecter une charte. " Chaque participant doit réaliser un certain nombre de chantiers collectifs et ne peut utiliser des pesticides, détaille Natacha Jordens.Nous demandons une participation annuelle de 15 € par parcelle."

Des critères appliqués également au Bosquet Potager, à Salzinnes, qui se déploie sur 90 parcelles individuelles réparties sur 63 ares acquis dernièrement par la Ville de Namur afin de garantir le maintien du potager. Celui-ci compte s’ouvrir aux pensionnaires de la maison de repos L’Harscamp. Le collectif a répondu à un appel à projet communal afin de financer les infrastructures nécessaires. " Nous souhaitons accueillir ces résidents moins valides avec, entre autres, des bacs à culture surélevés, un cheminement adapté ainsi qu’un local où se reposer", précise Philippe Vanhal.