C’est un des points forts du festival: l’attention portée aux enfants et aux familles. Cette année encore, les activités, animations et autres jeux étaient nombreux. Les concerts aussi. L’artiste français Aldebert, programmé samedi à 11h30 sur l’esplanade de la citadelle, a fait un carton avec son concert pêchu destiné aux 5-10 ans (mais pas que), devant plus de 4000 festivaliers.

2. Hoshi et Grand Corps Malade

Vendredi soir, ces deux personnalités aux univers touchants se sont livrées sur scène, pour des représentations émouvantes. Elles ont offert une plongée dans leur univers personnel. Hoshi a partagé avec beaucoup d’émotion la maladie qui la touche depuis ses 5 ans: la maladie de Ménière qui lui fait perdre l’audition. Quant à Grand Corps Malade, accompagné sur scène de Quentin Mosimann, il est resté debout, appuyé sur sa canne, tout au long de la représentation. Une performance "essentielle" qui inspire le respect.

3. Biolay et Luciani

Ces deux artistes ont sans surprise suscité beaucoup d’émotion, chacun dans leur genre. Biolay, plus sombre et nonchalant. Tandis que la seconde, toujours pétillante et lumineuse, a donné envie de danser. Petit caprice cependant: Clara Luciani a refusé aux photographes le frontstage."Elle a peur de son image",croit savoir un jeune homme de 17 ans. Les photos de Clara n’ont donc pu être saisies que du public.

4. Christophe Maé

Dimanche dans l’après-midi, c’était l’effervescence. L’esplanade bondée de groupies a repris en chœur les chansons aux quatre accords de Christophe Maé.Parce qu’on sait jamais,Ma terre,Belle Demoiselle,On s’attache, tout y est passé. On a beau dire ce qu’on veut, apprécier ou pas l’artiste, son style, son accent, il a mis une ambiance de feu sur une musique chaloupée. Avec un palmier sur scène, ça sentait bon les Antilles sur l’esplanade.

5. Cali

Mais le spectacle le plus dément de ces Solidarités revient sans conteste à Cali. L’homme de Vernet-les-Bains était remonté comme jamais, acharné, presque possédé. Entouré du guitariste de Mylène Farmer, du bassiste de Pete Doherty, du batteur de Louis Bertignac et du claviériste de Paul Personne, il a livré une prestation musclée. Jusqu’à chuter en remontant sur scène après avoir traversé à bout de bras de festivaliers, en aller-retour, le théâtre de verdure. Un show complètement dingue qui signe la fin de la présence des Solidarités dans ce lieu historique namurois bientôt en travaux. Le festival se tiendra désormais au parc Écolys de Suarlée, dans la périphérie namuroise, le temps de donner un petit coup de jeune au théâtre de verdure et au stade des jeux.