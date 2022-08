Les Solidarités à Namur: la Superbe de Benjamin Biolay et le punch de Clara Luciani

Même s’il apparaît peu inspiré ( "Bonjour Namur, ça va?"et"Merci d’être là, du fond du cœur"), cet auteur-compositeur écorché a donné un show haut perché. Avec, en ouverture bleutée, La Superbe, ce titre magistral d’un album daté de 2009, aux paroles plutôt hermétiques. Allusion à la superbe qu’il a gardée dans le chaos d’une sale période de sa vie, 13 mois d’errance sentimentale et existentielle. 13 mois d’une douleur finalement apprivoisée, mise en mots et sublimée en aventure.Quelle aventure!ponctue-t-il donc tout au long de cette puissante narration depuis le fin fond de son âme en guerre, et en quête d’une flamme singulière et rédemptrice.

Écorché Benjamin, disions-nous, qui reste, mais dieu merci, pour se sentir exister,"à la merci de l’amour crasse, d’un silence inédit, d’une seule partie de jambes en l’air, d’une mort à crédit, d’un préjugé, d’un verre de Campari, du bon vouloir de l’équipage",et on en passe.

Il commence par un tube et finit par un autre, sorti en 2020,Comment est ta peine?.La peine de l’homme déchiré de l’intérieur par la nostalgie. Celle de Benjamin Biolay, ex-compagnon de Vanessa Paradis, " s’en vient et s’en va", hantée par une rupture. Ovation générale à l’auteur et au musicien…

Un gâteau pour le guitariste

Derrière, Clara Luciani, la sublime trentenaire, offre en ouverture de concert son toniqueRespire encore, un coup de punch et de fraîcheur dans la vie d’après le Covid."Une tuerie", clame un de ses fans, un hymne à la vie et à l’amour sensuel qui donne envie de se mettre la tête à l’envers, et les sens dessus dessous."Elle respire l’odeur des corps qui dansent autour d’elle dans l’obscurité", chante Clara avec ivresse. Il faut qu’ça bouge, qu’ça tremble, qu’çà transpire encore."Dans le bordel des bars le soir, il faudra réapprendre à boire, et respirer encore."Le public exulte sur ces perspectives heureuses en dépit du monde qui tourne mal et de la météo qui perd la boule.

Elle a le sens de la fête, Clara Luciani. Heureux sont ses musiciens dont l’anniversaire tombe un soir de concert. Samedi soir, à Namur, son guitariste a eu droit à son gâteau, apporté sur la scène, et à la célébration du public, à l’unisson.

Explosions de confettis avant l’extinction des feux de la scène, vers minuit trente.