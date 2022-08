Depuis trois ans, Marie-Ève Bourgeois et son mari Corentin Reynens ont lancé ce projet de trotti-fermette. " On se déplace dans toute la Wallonie avec les animaux. On fait de la médiation animale, on favorise la relation entre les humains et les animaux". Marie-Eve confie: " Une fois, on est allé dans un home. Un monsieur ne parlait plus depuis longtemps. Lorsque nous sommes venus, cela lui a rappelé plein de souvenirs. Il s’est mis à expliquer qu’il tenait une ferme… c’était assez incroyable." Le couple part aussi à la rencontre de personnes porteuses de handicap. " Cela les apaise", souffle Marie-Eve. Avec son mari, ils tiennent une ferme du côté de Nivelles. " Ici, on amène nos plus jeunes animaux, qui sont nés chez nous. Ils sont habitués tout petits à rencontrer du monde."

Cette fermette, c’était un petit moment hors du temps pour les familles. " C’est la première fois qu’on vient ici. On a été contactés car ils souhaitaient proposer une activité originale aux enfants. Le public est très chouette et différent de celui qu’on rencontre d’habitude."

Le couple visite beaucoup d’écoles. " L’idée, c’est de sensibiliser les petits au monde agricole. Dans la périphérie de Bruxelles, on entend des enfants nous dire que nos canards, ce sont des pingouins, que nos chèvres, ce sont des biches. Ils pensent que le lait vient des boîtes du magasin, que le cacao vient des vaches brunes. Notre projet a un côté éducatif et social."