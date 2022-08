Mathy redescend d’un échelon pour un nouveau challenge

Grosse surprise à l’aube de la deuxième journée de championnat. Les Loyersois ne comptent plus 21 membres dans leur effectif, mais bien 22. Basile Mathy, la jeune pépite de la Jeunesse Tamines, a décidé de rejoindre les Bleus pour le reste de la saison. Une recrue de choix pour Jean-François et ses troupes, puisque Basile a frôlé les portes de la Pro League. « J’ai commencé le foot à Tamines, avant d’être transféré une saison au Sporting de Charleroi. Puis j’ai été au Standard jusqu’en espoirs, où je me suis entraîné avec les pros. Je suis ensuite revenu à Tamines en D3, avant de redescendre en P1. »