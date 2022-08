Namur: Tonnet blessé, Prévot «puni»

Désormais en D2, les Merles sont au repos deux jours avant de s’entraîner vendredi pour préparer la venue de l’Union St-Gilloise B, samedi aux Bas Prés. « On a beaucoup travaillé et je préfère les laisser un peu souffler, surtout qu’on a joué un match intense et indécis mardi », explique le coach Olivier Defresne.