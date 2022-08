Namur : la Ville en appel du jugement concernant la salle du Tronquoy

La justice a donc rappelé à l’ordre l’exploitant de l’endroit mais également son propriétaire, à savoir la Ville de Namur. Le collège communal a examiné la décision ce mardi en sa séance hebdomadaire."Nous avons décidé de faire appel",indique Tanguy Auspert (Les Engagés), échevin en charge du patrimoine communal. Il ajoute:"Ce qu’on ne comprend pas, c’est qu’aucun des arguments du jugement n’a été plaidé par les parties. Sans doute que le juge en a eu ras la casquette après autant d’années."

Une voisine contre tous

L’échevin indique également que le dossier ne comporte qu’un seul plaignant. "Il s’agit d’une voisine. Je peux comprendre qu’elle veuille dormir mais elle a acheté en connaissance de cause à l’époque."

Malgré tout, le collège se dit toujours prêt à trouver un terrain d’entente."On va procéder à l’isolation de la salle avant d’interjeter appel", dit l’élu turquoise. Il est aussi question d’installer un sonomètre et de changer les châssis.

"Mais si on applique le jugement à la lettre, on risque de tout simplement tuer l’associatif local", craint-on du côté de la Ville. La position adoptée par les Compagnons du Tronquoy, qui exploitent la salle, devrait être un indicateur. Pour rappel, ils ont prévu de prendre langue avec leur avocat dans le courant du mois de septembre."Il pourrait décider de se contenter de ne plus faire que de l’animation et laisser tomber la location", lance Tanguy Auspert. Dans un tel cas de figure, la Ville pourrait reprendre la gestion de la salle à sa charge."On le fait à Cognelée. On le fera à Boninne et à Saint-Servais. On met les lieux à disposition du tissu local mais on n’y organise pas de soirées", conclut l’échevin.