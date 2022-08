Les manifestations occuperont l’agenda dès le samedi 10 septembre, mais c’est entre le jeudi 15 et le lundi 19 septembre que la fête battra son plein au cœur de Namur. Sur les scènes sont annoncés le jeudi Loulou Playerset Bob Sinclar, le vendredi les groupes de cover Envole-moi, Attitudeet Mister Cover, et le samedi Claire Laffut, Ykonset Bénabar.

DansL’Avenirde ce jeudi 25 août, retrouvez les grandes lignes du menu des festivités: les moments officiels, l’offre musicale, les rendez-vous folkloriques et les animations dans les quartiers.