«Cruel d’être éliminés comme ça, il y avait la place»

Titularisé à la place de Tonnet, le gardien Yohan Prévot digérait difficilement ce penalty concédé à la 90e minute. « C’est cruel car sur l’ensemble du match, on mérite de se qualifier. On rate le coche en première mi-temps en ne concrétisant pas toutes nos occasions. Le penalty n’est pas scandaleux, il est sifflable, même si le Virtonais vient sur moi et que j’essaye de me faire le plus grand possible pour le contrer. Mais s’il siffle là, il doit aussi nous en accorder un sur Loïc (Vander Cammen) qui se fait clouer au sol. Mais on peut être fiers de nous ». El Medhi Khaida, très bon au milieu, confirmait : « C’est difficile à avaler, on ne méritait pas ça. On a donné le maximum et pour le même prix, on éliminait des pros. Mais retenons le positif en se disant que nous sommes parés pour le championnat ». Son capitaine Xavier Toussaint enchaînait : « La déception est énorme car il y avait la place. Prendre un but comme ça, si tard, ça fait mal, surtout qu’on a eu les occasions pour faire le break. Mais c’est un bel apprentissage et de bon augure pour le championnat. Au moins, on peut se concentrer à 100 % sur la saison. »