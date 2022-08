Namur : un dernier samedi d’exposition endiablé au Musée des arts anciens

Conteurs, magicien, experte en grimage et artistes célèbrent, à leur manière, les "diableries" dans une journée hors du temps."On découvrira la surprenante collection de Herr Dienstag, présentée par la Compagnie des Empreint’Heures, dans sa version “curiomobile”, un chariot à curiosités qui invite à un incroyable voyage articulé autour de folles histoires. On plongera aussi dans les œuvres de l’exposition temporaire au travers de récits animés de démons, sorcières, êtres fabuleux et autres disciples du diable, qui seront narrés par la Maison du conte de Namur. On prendra également place sur la terrasse de la mystérieuse Caravane del Diavolo, tenue par deux servantes du Diable qui accueillent les visiteurs pour un thé, une lecture romancée de carte de tarot ou, pour les plus téméraires, une rencontre avec le diable", indique-t-on au TreM.a.

Julien le MaJcien et Le Renard offriront une touche supplémentaire de magie et de couleurs avec des tours de magie, des sculptures de ballons étonnantes, des grimages intrigants.

www.museedesartsanciens.be