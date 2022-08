Gérard Nillèsest né à Kain le 24 février 1934. Il est un des fondateurs de la confrérie du Buley. Il a travaillé aux assurances du Crédit, puis à la ville de Namur et comme surveillant éducateur à l’école industrielle. Emma Matagneest née le 27 février 1940, à Namur et a aussi travaillé aux assurances du Crédit. Ils se sont mariés le 10 août 1957, ont quatre enfants et six petits-enfants.

Un mois plus tard, c’est Robert Toussaint,boulanger de profession qui a épousé Anne-Marie Sonveaux, née à Namur. Cet amateur d’équitation a été président de l’amicale des anciens du lancier des provinces de Namur et Luxembourg. Le couple a deux enfants et un petit-fils.

Régent littéraire et titulaire de deux doctorats, Victor Martin-Schmets,spécialiste de l’écrivain Apollinaire est né à Vierset-Barse le 11 mai 1932. Il a épousé le 28 décembre 1957 Yvette Didion, institutrice maternelle, née à Jambes le 11 novembre 1932. Ils ont un fils, deux petits-enfants et un arrière-petit-enfant.

Le 7 septembre 1962, Auguste Ravignat,né le 18 janvier 1941, épousait Yvette Lacroix,née le 25 septembre 1938. Lui a été boucher avant d’être grossiste en viande. Son épouse a été vendeuse, entre autres chez Chris Oliver. Ils ont deux enfants, quatre petits-enfants et le même nombre d’arrière-petit-enfant.

Jean Barrauest né le 24 février 1946. Il a été chirurgien. Celle qui allait devenir son épouse le 2 septembre 1972, Brigitte Ledant, est née le 17 février 1948, à Uccle. Elle a été pharmacienne et travaillé dans une maison de repos. Le couple a trois enfants et huit petits-enfants.

Parents de deux enfants et grands-parents de cinq petits-enfants, les époux Bernard-Decouxse sont mariés le 8 avril 1972 à Saint-Servais. Jean-Marie est né le 27 juillet 1949. Il a été géomètre immobilier au cadastre. Roseline est née à Saint-Servais le 26 février 1952. Pharmacienne, elle a travaillé au PMS de Malonne.

Gustave Nowickiest né le 27 juillet 1946, à Florennes. Il a travaillé chez Partena et a été président de l’union nationale des mutualités libres. Josette Delboveest née à Lodelinsart le 15 avril 1952 et a été secrétaire à l’Université catholique de Louvain. Ils se sont mariés à Laeken le 27 mai 1972, ont trois enfants et six petits-enfants.