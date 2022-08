Namur : le sixième roman de Patricia Duterne

Le décor est planté. La trame du romanLe temps des motsprend ses marques dans l’univers d’un metteur en scène qui se lance un défi: celui d’écrire une pièce de théâtre. Un roman où " le personnage centralpuise au plus profond de lui l’énergie nécessaire pour vaincre ses démons." Il s’appelle Arnaud et les lecteurs de Patricia Duterne l’ont déjà croisé comme personnage secondaire dansLe murmure du papillonparu en 2017. "Des personnes m’ont demandé une suite". L’autrice, qui publie ici son sixième ouvrage, s’est donnée le temps de lui offrir une vie indépendante du précédent roman. Il lui fallait une accroche: l’existence d’un livret ( La Dame à la rose) a libéré l’écriture.

Patricia Duterne a ses terrains de prédilection. " J’aime mélanger les époques. J’apprécie aussi de fouiller le terreau de l’enfance et d’en tisser des toiles." Sa formation de psychologue, elle ne peut la renier. Son vécu de personne malvoyante non plus. Grâce à son expérience professionnelle de plus de 20 ans auprès d’enfants malvoyants ou aveugles, Patricia Duterne a acquis une perception tout en finesse des composantes qui font l’humain.

Un peu de fantastique

Ses personnages ont en commun un passé qui ne les laisse pas intacts. " Ce n’est pas une volonté de ma part, commente la romancière.Je retombe toujours dans des situations douloureuses." Dans son récit, quelques constantes parmi lesquelles la bienveillance, l’empathie, mais aussi une volonté de rester au plus près de la réalité. Même si dans cet ouvrage, Patricia Duterne s’autorise une escapade dans le genre fantastique.

Autre nouveauté: le récit démarre sur son dénouement. Cette construction, elle l’a consolidée grâce à l’aide de sa correctrice qui, désormais, lui glisse quelques conseils lorsque l’autrice sent que " quelque chose cloche". Reste à découvrir cet ouvrage que Patrice Duterne décrit comme " une ode à l’amour d’un père, d’un fils, d’un mari à travers l’écriture d’une pièce d’un genre différent."

"Le temps des mots" de Patricia Duterne, Collection blanche, chez Ex Aequo. 11 €. Le livre (en version papier et numérique) est en cours d’adaptation auditive à la Ligue Braille. www.leslivresdepatriciaduterne.be