Namur: le décès de l’ancien magistrat Fernand Diskeuve

Décédé lundi soir à l’âge de 88 ans, Fernand Diskeuve aura vécu toutes ces vies. Il aura avant tout marqué le monde judiciaire, à Dinant, Namur et Liège. Né à Houyet en 1935 au sein d’une famille d’éleveurs, l’homme aura probablement conservé le bon sens et l’ancrage dans la réalité des gens de la terre. Après ses études de droit, il entame sa carrière d’avocat au barreau de Dinant aux côtés du bâtonnier Paulus dont il deviendra l’associé.

Après seize années de plaidoiries, le juriste change de poste et devient juge d’instruction à Dinant. Il traitera quelques affaires particulièrement sensibles, décernant notamment un mandat d’arrêt à l’encontre du bourgmestre de Couvin de l’époque. C’est aussi l’époque de la construction des barrages de l’Eau d’Heure et d’une lutte très décidée menée par ses opposants. Là aussi, le juge Diskeuve devra à nouveau trouver le bon dosage entre autorité et humanité.

Pédagogue à Namur ou en Tanzanie

Ses qualités professionnelles en feront un magistrat de premier plan, en poste pendant vingt ans à la cour d’appel de Liège où il traitera principalement les affaires économiques et commerciales.

L’homme de loi se montrera également pédagogue, notamment à l’école sociale de Namur mais aussi… en Tanzanie. Dans un projet de coopération, il développera et encadrera, aussi sur le terrain, la formation des étudiants en droit rwandais, dans cette région d’Afrique toujours secouée par le génocide des Tutsis. À Namur ou à Dinant, le juriste retraité et son épouse Jacqueline Goux s’investiront beaucoup en faveur d’Oxfam, avec la création du Bookshop de la rue Bas de la Place.

Fernand Diskeuve était aussi un passionné de sport. À Houyet, sa terre natale, il s’est confronté à la loi des trapèzes, sur le terrain du jeu de balle. Plus tard, la balle changera de couleur et de dimension et c’est finalement le tennis qui aura ses faveurs.

Le Jambois était aussi fin connaisseur de football mais aussi de cyclisme. "Il aimait livrer son analyse d’après-match et il voyait souvent juste",glisse-t-on dans son entourage.

Le droit, l’amour des lettres et la passion du sport: Fernand Diskeuve n’aura pas manqué de transmettre tous ces virus à sa famille. Sa fille, Emmanuelle, est vice-présidente du tribunal de première instance de Namur. Son fils, Xavier, est notre collègue dont les bons mots et le sens de la formule régalent les lecteurs de L’Avenir depuis de nombreuses années. Quant à Théophile et Hippolyte, deux de ses huit petits-enfants, les jugements, ils les rendent sur les terrains de foot, comme arbitres, avec un savant mélange d’autorité et d’humanité. Un héritage familial.

Les livres, il en connaissait un rayon

Fernand Diskeuve a écrit le premier tome du Bookshop Oxfam de Namur, la librairie solidaire de la rue Bas de la Place. En mars 2005, avec d’autres bénévoles, l’ancien juge désormais à la retraite décide de s’impliquer dans cette nouvelle aventure."Sa rigueur et son sens de l’organisation ont permis à notre librairie de bien fonctionnerpendant toutes ces années",souligne Marie-Henriette Falier, bénévole active depuis quatorze ans au Bookshop.

"Quand on pousse la porte de notre librairie, on sait qu’on va y trouver une certaine qualité, les livres sont bien rangés… Il était également très compétent pour connaître la vraie valeur d’un livre."La bénévole souligne aussi la volonté de Fernand Diskeuve de maintenir un lien solide entre la quarantaine de personnes qui s’impliquent dans le Bookshop. Une grande famille en deuil depuis ce lundi.