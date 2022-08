Le retour des Solidarités à Namur : «On a l’impression d’organiser une première édition»

Denis Gerardy, vous avez repris le flambeau l’an dernier, dans le cadre des Nuits solidaires. Vous voilà dans le grand bain…

En réalité, ce n’était pas prévu que je reprenne la direction des Solidarités. L’ancien directeur, Martin Wauthy, a souhaité arrêter. Comme je m’occupais déjà de la programmation et du développement des Solidarités depuis 2017, on m’a demandé si je pouvais assurer la transition.

Une tâche pas évidente, surtout dans le contexte actuel…

Ce n’est pas simple. Il s’est passé quelque chose qui fait qu’on a l’impression que c’est la première édition. Les confrères tiennent le même discours. En 2 ans, énormément de choses dans notre secteur ont changé. Des sociétés n’existent plus, des techniciens spécialisés ont quitté le métier, etc. Au niveau des bénévoles et des petites mains aussi c’est compliqué. On a l’impression de renaître sur d’autres bases. Tout ce qui était acquis ne l’est plus. Même certains parkings de délestage ont disparu.

La double crise (Covid et guerre en Ukraine) n’a pas aidé…

On connaît des augmentations chez tous les prestataires (sociétés de location de matériel, etc.), des problèmes de personnel, des problèmes au niveau énergétique. Cela représente une hausse de 15 à 25% à tous les postes, alors qu’on avait bouclé le budget en septembre et que les hausses sont survenues en mars.

Comment gérer ces hausses?

On compense en essayant de gérer encore mieux. On évite le superflu, notamment au niveau de la déco. Aux entrées, par exemple, les arches seront plus petites. Par contre, on ne veut pas que ce soit au détriment des festivaliers. Il y aura plus de fontaines à eau (qui reste gratuite), toujours autant de toilettes, etc.

Un sacré challenge pour vous…

En tant que programmateur, je n’étais pas au courant de tout. Heureusement que j’ai une chouette équipe derrière moi. Car j’ai déjà dirigé deux autres festivals (il était membre du comité de direction des Francofolies de Spa et directeur durant 17 ans de feu le Brussels Summer Festival), mais ici, c’est différent. La citadelle, c’est un très bel endroit… mais hypercomplexe. C’est un Lego pour les emplacements, la mobilité, le voisinage.

Comment se présente cette nouvelle édition?

Plutôt bien. Le montage a démarré voilà plus d’une semaine. On sera dans les temps. D’un point de vue fréquentation, on atteint ce qu’on souhaitait, c’est-à-dire 50 à 55 000 personnes sur l’ensemble du week-end. On a réduit les jauges pour éviter ce qui s’était passé en 2019 (le concert d’Angèle était archi-plein, avec plus de 30 000 personnes sur l’esplanade, dont 12 000 enfants). À l’époque, il n’y avait pas de limite au niveau des enfants (ce n’est plus le cas, lire par ailleurs). Après cette édition-là, on avait décidé de limiter à 20 000 personnes par jour.

Au niveau des artistes, vous pointez des coups de cœur?

Musicalement, j’ai deux fiertés personnelles, qui sont différentes dans leur style. Je suis très fier d’accueillir Benjamin Biolay et Gaëtan Roussel qui sont pour moi les deux plus grands auteurs, compositeurs et interprètes actuels. Quand on voit leur palmarès, les personnes avec lesquelles ils ont collaboré, ce sont les deux plus grands créateurs de cette génération. On accueille aussi Bernard Lavilliers. Il ne pouvait pas ne jamais venir aux Solidarités… C’est sa première date après ses vacances. Il devrait revenir en force (rires).

Vous avez d’autres «fiertés»?

Je suis fier aussi de la programmation au théâtre de Verdure, samedi. On y découvrira une nouvelle vague de chanteuses avec Rori, Poupie, Doria D et Imen Es. Avant, les chanteuses étaient plutôt tournées vers la variété. Maintenant, les choses bougent. On se retrouve avec une génération de chanteuses qui ont plein de choses à dire. Je suis aussi heureux de la venue d’Aldebert. Il a fait d’énormes festivals familiaux cette année, des Zéniths. C’est un artiste majeur, une star en France. Je ne pensais pas, mais il a accepté mon offre…

C’est la dernière édition des Solidarités à la citadelle vu les travaux (au stade des jeux et au théâtre de Verdure) qui s’annoncent…

Effectivement. Même si on n’est pas certains que les travaux auront démarré l’an prochain. Mais on ne peut plus traîner pour trouver un nouvel endroit. On devrait dévoiler le nouveau site dimanche. Avant cela, une série de détails doivent encore être vérifiés. On doit en discuter cette semaine. Ce qui est sûr, c’est qu’on restera sur le territoire de Namur. On a un deal avec la Ville qui nous aide beaucoup. On devrait quitter la citadelle pendant trois ou quatre ans.

Ce sera un gros changement…

On gardera le nom et l’ADN, mais le reste, ce sera une page blanche.

Y a-t-il un risque de ne plus revenir par la suite à la citadelle?

On s’est engagé à revenir, mais il faudra voir avec les nouvelles infrastructures… La priorité ici, c’est de réussir 2022 et puis de mener un projet pour 2023. On n’en est pas encore là.

lessolidarites.be