Le ministre Borsus valide le PRU du quartier Léopold à Namur

Pour rappel, ce PRU a pour objectif d’encadrer la création et la requalification de l’actuel site du Square Léopold, à proximité de la gare de Namur. Le promoteur Besix Red porte en effet un projet mixte qui couvrira une superficie d’environ 3,2 hectares dans cette zone. Il entend y créer un pôle commercial de 18000 m2avec services, loisirs et établissements HORECA; 10000 m2de bureaux; 11600 m2de logements; entre 800 et 900 emplacements de parking souterrain; et aménager les abords publics.