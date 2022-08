Namur: le Festival mondial de Folklore a fait vibrer le centre-ville

Le rendez-vous international réunit cette année quelque 300 danseurs, chanteurs et musiciens. Les pays représentés sont le Chili, la Thaïlande, le Mexique, la Colombie, le Kenya et la Pologne. La Belgique est représentée par l’Ensemble Folklorique Gelmel de Schoten, l’Ensemble Pas D’la Yau de Quevaucamps ainsi que les Jambois de la Frairie Royale des Masuis et Cotelis.